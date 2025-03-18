強冷持續影響 週五清晨前輻冷低溫下探6度

受強冷影響，週五前因輻射冷卻加成，部分地區仍將出現6度左右的最低氣溫出現機率。（資料照）

2025/03/18 09:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（18日）晨本島各縣市的最低氣溫出現在苗栗三灣鄉的8.9度，新北石碇也只有9.3度，其他地區平地的最低氣溫約在9至11度之間，今華南中層雲系影響，各地雲量偏多，山區、中南部、東部有雨，預估週五（21日）前，因輻射冷卻加成，部分地區仍將出現6度左右的最低氣溫出現機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新洲模式（ECMWF）模擬顯示，今華南中層雲系移出，各地雲量多，山區及東半部有局部雨、中南部平地有零星飄雨的機率。白天北偏冷、南偏涼，但早晚氣溫都很低，應注意保暖，各地區氣溫為：北部9至16度、中部10至18度、南部11至21度、東部11至20度。

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明（19日）至週五晨，受強烈大陸冷氣團影響，明日中南部晴時多雲，北部、東半部雲量稍多，東半部偶有局部短暫雨的機率；週四各地晴時多雲，僅花東偶有零星少量降雨的機率，白天在陽光下不覺冷，因「輻射冷卻」加成，清晨氣溫降得很低，部分地區仍將出現6度左右的最低氣溫。

預估週五白天起至下週四（27日）各地晴朗無雲，冷空氣逐日減弱，天氣回暖，下週日（23日）清晨部分平地仍有10度以下的輻射低溫，下週一（24日）起白天高溫回到30度以上，溫暖如夏、易起霧的天氣，但清晨氣溫偏低，日夜溫差達15度之多。

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