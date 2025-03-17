今夏登富士山注意！靜岡縣實施「每人須繳4000日圓」通行費

日本靜岡縣議會今（17）日宣布，從今年夏季起開始，選擇從靜岡縣3條登山道攀登富士的登山客，每人必須繳交4000日圓（約新台幣900元）作為通行費。（資料照，路透）

2025/03/17 14:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣議會今（17）日宣布，從今年夏季起開始，選擇從靜岡縣3條登山道攀登富士的登山客，每人必須繳交4000日圓（約新台幣900元）作為通行費。不僅如此，靜岡縣議會為減少「彈丸登山」（快閃爬山、通宵攻頂的）情況，以後未事前預約在登山小屋過夜的登山客，下午2點以後將被禁止登山。

綜合日媒報導，靜岡縣議會今日通過一項與富士山有關的《入山費條例議案》，首先廢除原先登山時每人須繳納1000日圓（約新台幣224元）的「保全協力金」制度，改為從靜岡縣內的富士宮、御殿場、須走3條登山道設置工作人員，且強制向每位登山客徵收4000日圓的通行費，首度全面引進攀登富士山酌收費制度。

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針對富士山的登山規定與收費制度，靜岡縣政府是向鄰近的山梨縣取經，山梨縣已從去年起向每位登山客徵收2000日圓（約新台幣449元）通行費。另外，靜岡縣政府進行相關考察後，認為山梨縣的新政策能有效阻止「彈丸登山」，未來靜岡縣會對針對未預約登山小屋過夜的登山客，下午2點至隔天凌晨3點禁止他們登山，以防意外發生。

報導指出，山梨縣政府也於今年3月修訂相關條例，將吉田登山道的通行費用調漲至每人4000日圓。

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