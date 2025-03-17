為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    今夏登富士山注意！靜岡縣實施「每人須繳4000日圓」通行費

    日本靜岡縣議會今（17）日宣布，從今年夏季起開始，選擇從靜岡縣3條登山道攀登富士的登山客，每人必須繳交4000日圓（約新台幣900元）作為通行費。（資料照，路透）

    日本靜岡縣議會今（17）日宣布，從今年夏季起開始，選擇從靜岡縣3條登山道攀登富士的登山客，每人必須繳交4000日圓（約新台幣900元）作為通行費。（資料照，路透）

    2025/03/17 14:23

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣議會今（17）日宣布，從今年夏季起開始，選擇從靜岡縣3條登山道攀登富士的登山客，每人必須繳交4000日圓（約新台幣900元）作為通行費。不僅如此，靜岡縣議會為減少「彈丸登山」（快閃爬山、通宵攻頂的）情況，以後未事前預約在登山小屋過夜的登山客，下午2點以後將被禁止登山。

    綜合日媒報導，靜岡縣議會今日通過一項與富士山有關的《入山費條例議案》，首先廢除原先登山時每人須繳納1000日圓（約新台幣224元）的「保全協力金」制度，改為從靜岡縣內的富士宮、御殿場、須走3條登山道設置工作人員，且強制向每位登山客徵收4000日圓的通行費，首度全面引進攀登富士山酌收費制度。

    針對富士山的登山規定與收費制度，靜岡縣政府是向鄰近的山梨縣取經，山梨縣已從去年起向每位登山客徵收2000日圓（約新台幣449元）通行費。另外，靜岡縣政府進行相關考察後，認為山梨縣的新政策能有效阻止「彈丸登山」，未來靜岡縣會對針對未預約登山小屋過夜的登山客，下午2點至隔天凌晨3點禁止他們登山，以防意外發生。

    報導指出，山梨縣政府也於今年3月修訂相關條例，將吉田登山道的通行費用調漲至每人4000日圓。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播