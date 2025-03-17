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    又是牠！北市比特犬開車窗狠咬騎士 11天前曾「犯案」

    徐男子所飼養的比特犬，本月6日才在台北市文山區咬傷騎士，怎料事隔11天，今早該隻比特犬疑似又將車窗開啟，跳下車後狂咬男騎士。（記者陸運鋒翻攝）

    徐男子所飼養的比特犬，本月6日才在台北市文山區咬傷騎士，怎料事隔11天，今早該隻比特犬疑似又將車窗開啟，跳下車後狂咬男騎士。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/03/17 14:31

    〔記者陸運鋒／台北報導〕徐姓男子所飼養的比特犬，本月6日才在台北市文山區咬傷騎士，怎料事隔11天，今早該隻比特犬又再度疑似將車窗開啟，跳下車後狂咬43歲男騎士，造成騎士腿部撕裂傷濺血，所幸送醫縫合數針後已出院，而騎士暫時沒有對徐男提告，已通知動保處裁處。

    據了解，徐男本月6日上午8時許，駕駛皮卡車行經北市文山區萬美街2段時，比特犬疑似誤踩車窗開關，將車窗開啟後跳出撲向一旁黃姓騎士狠咬，直到徐姓飼主衝下車攔住才停止。

    大安警分局調查，徐姓飼主今天早上8時許，駕駛皮卡車行經北市大安區臥龍街停等紅燈時，飼養的比特犬疑似自己將車窗開啟後跳下，之後便開始攻擊後方騎士，雖騎士連忙閃避，但比特犬仍發狂似往前衝，緊咬騎士右大腿不放，直到飼主拍打比特犬頭部及其他民眾制止，該隻比特犬才肯鬆口，由徐姓飼主抱回車上。

    據了解，警消獲報趕抵後，發現騎士右大腿有撕裂傷，隨即將其送往台北醫學大學附設醫院治療，經醫院縫合數針後已經出院，騎士暫時沒有對徐姓飼主提出傷害告訴，不過警方已通知動保處協處，將裁定是否對飼主開罰。

    警方呼籲，為預防毛小孩誤觸車窗，駕駛車輛時可將車窗上鎖並配戴牽繩、防咬嘴套等防護措施，倘若不慎發生動物咬傷他人情事，飼主須負刑事及民事上的法律責任。

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