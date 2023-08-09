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郭台銘「主流民意大聯盟」晚會從屏東出發 周典論嗨喊：超過2萬人

郭台銘今晚說明會講得慷慨激昂，屏縣議長周典論（右一）同樣十分激動。（記者羅欣貞攝）

郭台銘今晚說明會講得慷慨激昂，屏縣議長周典論（右一）同樣十分激動。（記者羅欣貞攝）

2023/08/09 22:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕鴻海創辦人郭台銘回台首場大型說明會「主流民意大聯盟」，今晚（9日）從屏東縣出發，郭台銘大入場時，從入口到舞台300公尺走了超過30分鐘，協助舉辦晚會的國民黨縣議會議長周典論高喊「現場超過2萬人！」勝過3個月前在屏東造勢晚會的1.8萬人。

晚會在屏東市仁愛路上封街舉行，郭台銘進場和致詞時，台下民眾頻頻高喊郭台銘選總統，甚至製作看板表達支持郭董選總統的心聲，氣氛熱烈。

郭台銘說，看到今天現場這麼多鄉親好朋友，來到這裡支持主流民意大聯盟，他非常非常感動，心中只有一個願望，就是希望台灣明天會更好，中華民國未來更好；民進黨完全執政8年，兩岸兵凶戰危，經濟急速衰退，年輕人要去戰爭，百姓賺不到錢，農產品產銷失靈，外銷金額衰退，老百姓苦不堪言。

郭台銘說，但更多是大家怒不敢言，我們要戰爭還是要和平？我們要有錢還是貧窮？我們要共同打拚團結力量，做出正確選擇，下架傲慢的民進黨政府。民意調查顯示，有接近65％的台灣人民希望下架民進黨，換人做看看，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望，這是台灣主流民意，也是台灣人的願望，只有大家團結合作，組成主流民意大聯盟，呼籲人民期待，推出最好的人選，在總統與立委選舉徹底下架民進黨，台灣才有希望，中華民國才有未來。

郭台銘更高喊，台灣阿銘團結大家，集合所有在野力量，組成主流民意大聯盟，給民進黨徹底輸一次，「好不好？」讓民進黨回家好好反省，台灣命運絕對不能被政黨壟斷，被政客綁架，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望，民意大於黨意，公義大於私利，讓台灣阿明銘來改造，「好不好？」台下則是熱烈回應。

郭台銘說，他努力打拚，只有一個目標，要為台灣，「為中華民國打造下一個黃金30年！」他看到今天，屏東熱情鄉親，比3個月前5月9日在屏東的晚會還要熱情，他深信，一個人走得快，一群人走得遠，他參與的每個活動、主張，都在回應廣大基層民意，號召主流民意大聯盟。

郭台銘說，今天選擇從台灣最南端屏東開始出發，最近、未來仍將深入基層走片每一塊台灣土地，每個縣市，傾聽民眾聲音，做出符合民眾期待，全力促進兩岸和平，經濟繁榮，政治清廉，國家安全，社會和諧，讓人民過著快樂生活。

郭台銘強調要集合所有在野力量，組成主流民意大聯盟。（記者羅欣貞攝）

郭台銘強調要集合所有在野力量，組成主流民意大聯盟。（記者羅欣貞攝）

郭台銘進場時被滿滿人潮包圍，爭相和他握手。（記者羅欣貞攝）

郭台銘進場時被滿滿人潮包圍，爭相和他握手。（記者羅欣貞攝）

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