侯友宜拋重啟核四 核工博士賀立維：願意為他上核電ABC

國民黨總統參選人侯友宜今（9）日公布能源政見，主張延役及重啟四座核電廠。圖為核四廠。（資料照）

2023/08/09 15:52

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今（9）日公布能源政策，主張核一至核三延役、核四重啟，把核能納入能源選項。核工博士賀立維批評，核四根本尚未完工，要貿然啟動架在此偷工減料爐底上面的原子爐是很可怕的事情，若侯友宜真的想瞭解真相，願意以國家公費留美核子工程博士的資歷，替他上核電ABC一課。

侯友宜今表示，未來在他擔任總統的第1個任期內，核一、核二、核三廠就會經高標準檢修後重新運轉，至於核四廠，將會讓國內外的能源專家共同參與，並成立核四安全審查委員會，就現有機組進行全面檢查，一定會在安全無虞的情況下重啟核四，同時未來核電能源不會只有重啟核四，只要經國際認可的小型核電廠（SMR），當然也可以加入供電。

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美國愛荷華州立大學核子工程博士賀立維表示，如果要延役核一至核三，台灣要找哪一個國際有公信力的機構承接安檢的工作？國際上有哪一家保險公司願意承接安檢後的核災險？依據一般保險法規若是由海嘯、颱風、地震等「重大天然災害」所導致核電廠的危害，產險公司並不需要理賠，但國際上核災事件幾乎都是天災所造成的。

賀立維也指出，核四廠根本尚未完工，且二號機上千件模組還被挪移到一號機使用，民國95年核四爐底鋼筋混凝土發生重大弊案，主管縱放大批無照工人進場施工。雖涉案官員多人已被判重刑也已入獄服刑，但遺留下來已被灌漿的核四爐底基座，到底受到何種結構上的影響，至今沒有任何國際工程技術單位可以評估。在沒有風險評估的前提下，要貿然啟動架在此偷工減料爐底上面的原子爐，是很可怕的事情，「若侯友宜真的想瞭解真相，我願意以國家公費留美核子工程博士的資歷，替他上核電ABC的一課。」

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