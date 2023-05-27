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    新竹市信賴之友會成立！賴清德：我們都是台灣隊 2024團結一致

    賴清德致詞說，我們都是台灣隊，挺台灣，台灣就是我們的母親，2300萬人都是番薯仔子。（記者洪美秀攝）

    賴清德致詞說，我們都是台灣隊，挺台灣，台灣就是我們的母親，2300萬人都是番薯仔子。（記者洪美秀攝）

    2023/05/27 19:09

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨主席暨總統參選人賴清德今天（27日）出席新竹市信賴台灣之友會成立大會，他致詞時強調新竹市在台灣的戰略位置，更強調會發展人工物聯網，幫助中小企業順利轉型，應付國際新挑戰；同時會推動健康台灣政策，發展健康產業；平衡台灣發展及推動地方創生等政策，爭取民眾支持。

    賴清德說，台灣現在面臨國內外挑戰，比過去更多、更複雜也更急，所以我們要贏這場總統選舉，總統當選、國會過半，我們絕對有辦法因應各種挑戰。

    這場成立大會除了各後援會幹部，湧入超過千名支持者，高呼「2024團結一致」，展現新竹市團結支持賴清德的氣勢。賴清德親自為後援會幹部授旗、授證，感謝大家的相挺。

    民進黨立法院黨團召集人柯建銘、新竹市信賴台灣之友會理事長吳國治接續上台致詞。成立大會結束後，賴清德到新竹內天后宮參拜，祈求風調雨順、國泰民安，廟方致贈天后宮百年紀念郵票，以及竹塹媽祖文化季紀念小物，表達祝福。

    賴清德在成立大會致詞說，從今以後，我們都是台灣隊，Team Taiwan挺台灣，台灣就是我們的母親，2300萬人都是番薯仔子，我們追求的是一代接一代，「我們絕對有權利、有能力，在母親這片土地上，用我們的理想來改造國家，讓國家更民主、和平、繁榮」。

    賴清德說，第一步就是明年1月13日，希望大家團結合作，發揮關鍵性力量，讓總統賴清德高票當選，讓新竹市推薦出來的立法委員候選人林志潔教授可以順利當選。

    他說，台灣的未來，新竹市扮演非常關鍵的角色，新竹市一直用最創新的精神帶動台灣進步，就像竹子一樣讓台灣節節高升。新竹市是日本時代第一個用天然氣的城市，在1936年新竹市成立天然氣研究所，也是工研院的前身，對台灣科技的進步、工商發展有很大的貢獻，我們敬佩的台積電創辦人張忠謀也曾在工研院服務過。

    賴清德，這3、40年來，新竹科學園區已經有5到6百間廠商在這裡提供就業機會，每年年產值約1兆6千多億，一般都是半導體、光電、精密機械等符合未來國際社會需要的產業，可見新竹市對台灣的重要性。

    賴清德也提及，他擔任行政院長任內，和柯建銘總召共同打拚，協助新竹市基礎建設，例如解決新北市板新地區用水，讓石門水庫的水可以用來支援新竹科學園，以及核定桃竹備援水管，解決2021年台灣面臨的百年大旱；還有解決新竹科學園區的土地問題，目前是台積電2奈米生產製造基地；最後則是關心大潭火力發電廠、苗栗通霄火力發電廠要求如期完工等，他相信，新竹一定會再次成為台灣重要的創新產業城市。

    新竹市信賴台灣之友會成立，賴清德受到支持者熱烈歡迎。（記者洪美秀攝）

    新竹市信賴台灣之友會成立，賴清德受到支持者熱烈歡迎。（記者洪美秀攝）

    新竹市信賴台灣之友會成立大會湧入上千名支持者。（記者洪美秀攝）

    新竹市信賴台灣之友會成立大會湧入上千名支持者。（記者洪美秀攝）

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