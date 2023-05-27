侯友宜被徵召民調反降 王金平：會介紹南部重要人士好好輔選

立法院前院長王金平（前排左4）到彰化二林廣懿宮參加儒教大樓動土典禮。（記者陳冠備攝）

2023/05/27 16:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕中國國民黨宣布徵召新北市長侯友宜代表參選2024總統，不過最新民調顯示支持度不升反降，立法院前院長王金平今日到彰化二林廣懿宮參加儒教大樓動土典禮時表示，沒有人是完美的，現在還有7至8個月時間，侯友宜努力空間很大，明日他將與侯碰面，他也會安排介紹南部幾位重要人士認識，會好好輔選。

鴻海集團創辦人郭台銘日前全心全意爭取國民黨提名徵召參選2024總統，結果國民黨最後提名侯友宜，事後似乎也與郭種下心結，迄今侯與郭都未同框，甚至黨內也出現分裂情況，導致侯友宜支持民調往下掉。

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對此，王金平表示，希望不要有分裂情形，他認為，郭台銘是成功的企業家，會信守諾言，來幫助國民黨重新贏得執政，既然一言既出就要實現，他也一樣，支持黨提名的人，相信只要好好團結，就能創造國民黨重新執政機會。

推薦副總統人選？王金平說，對於副手人選他沒有特別推薦誰，他認為侯友宜最後一定會找出最適當人選。

王金平說，總統選舉從現在到投票還有7、8個月時間，侯友宜努力空間很大，而且人民對他有期待、有信心，如果為民眾所信任，現在還是能好好發揮，每個候選人都有優缺點，沒有人是完美的，未來要怎麼競選是關鍵，他明日將跟侯友宜會面，當然會討論選情、選務，他也會安排介紹南部幾個重要人士，未來也會有大型助選活動，會好好輔選。

立法院前院長王金平說，明日將與侯友宜碰面，會安排介紹南部幾位重要人士認識。（記者陳冠備攝）

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