PO與馬合照認同九二共識？ 侯友宜：請益對國政、台海和平看法

侯友宜PO與馬英九合照，引發外界質疑侯對九二共識的態度。（翻攝侯友宜臉書）

2023/05/27 16:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕侯友宜日前PO出與前總統馬英九合照，引發外界聯想是否認同馬英九九二共識？侯友宜今對此表示，是向馬前總統請益對國政、台海和平、國家安全的看法，大家都希望中華民國能穩定、永續、繁榮。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，日前在臉書秀出與前總統馬英九合照，肯定馬執政期間維繫兩岸和平，並感謝馬英九分享台海關係看法。

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前總統馬英九辦公室事後證實侯友宜25日拜訪馬英九，兩人深入交換意見，對於中華民國憲法、民主法治的堅持，以及對台灣人民福祉的堅持，對兩岸和平穩定的堅持，雙方都有高度的共識與信念；馬辦並指出，馬英九表達全力支持侯友宜，全黨都將是侯的後盾，大家一起努力，改變不適任的政府，真正守護中華民國。

綠營則質疑，侯友宜完全沒提到馬英九主張的「九二共識」，不斷問東答西、東閃西躲，用「空話」逃避問題，藉此騙選票、騙人民。

侯友宜今說明，當天是去請益馬前總統對國政、台海和平、國家安全的看法，大家都對此很憂心，希望讓中華民國能穩定、永續、繁榮，和皮、繁榮、永續是最重要選項，兩人談到中華民國憲法精神、民主法治堅持等，期待國家安全、兩岸人民和平、人民安心過好生活。

侯友宜談到與馬英九碰面，仍未提到九二共識。（記者王榮祥攝）

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