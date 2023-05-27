為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    PO與馬合照認同九二共識？ 侯友宜：請益對國政、台海和平看法

    侯友宜PO與馬英九合照，引發外界質疑侯對九二共識的態度。（翻攝侯友宜臉書）

    侯友宜PO與馬英九合照，引發外界質疑侯對九二共識的態度。（翻攝侯友宜臉書）

    2023/05/27 16:16

    〔記者王榮祥／高雄報導〕侯友宜日前PO出與前總統馬英九合照，引發外界聯想是否認同馬英九九二共識？侯友宜今對此表示，是向馬前總統請益對國政、台海和平、國家安全的看法，大家都希望中華民國能穩定、永續、繁榮。

    國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，日前在臉書秀出與前總統馬英九合照，肯定馬執政期間維繫兩岸和平，並感謝馬英九分享台海關係看法。

    前總統馬英九辦公室事後證實侯友宜25日拜訪馬英九，兩人深入交換意見，對於中華民國憲法、民主法治的堅持，以及對台灣人民福祉的堅持，對兩岸和平穩定的堅持，雙方都有高度的共識與信念；馬辦並指出，馬英九表達全力支持侯友宜，全黨都將是侯的後盾，大家一起努力，改變不適任的政府，真正守護中華民國。

    綠營則質疑，侯友宜完全沒提到馬英九主張的「九二共識」，不斷問東答西、東閃西躲，用「空話」逃避問題，藉此騙選票、騙人民。

    侯友宜今說明，當天是去請益馬前總統對國政、台海和平、國家安全的看法，大家都對此很憂心，希望讓中華民國能穩定、永續、繁榮，和皮、繁榮、永續是最重要選項，兩人談到中華民國憲法精神、民主法治堅持等，期待國家安全、兩岸人民和平、人民安心過好生活。

    侯友宜談到與馬英九碰面，仍未提到九二共識。（記者王榮祥攝）

    侯友宜談到與馬英九碰面，仍未提到九二共識。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    侯友宜拜會馬英九 蘇巧慧：落跑參選總統的要向最差的學習什麼
    2023/05/26 22:08

    侯友宜拜會馬英九 蘇巧慧：落跑參選總統的要向最差的學習什麼
    自由爆新聞》「杯具」了！侯友宜「杯水論」、馬前總統「頭銜不保」...揭國民黨「逢中必閃」一貫話術
    2023/04/28 20:30

    自由爆新聞》「杯具」了！侯友宜「杯水論」、馬前總統「頭銜不保」...揭國民黨「逢中必閃…

    北區X商60正核心 遠雄台南最近市區大作
    自由爆新聞》從「馬先生」變「台北前總統」 馬英九自我閹割中華民國？
    2023/04/21 20:30

    自由爆新聞》從「馬先生」變「台北前總統」 馬英九自我閹割中華民國？
    談侯友宜公投千字文 馬英九：應清楚辨別做什麼事
    2021/12/14 21:55

    談侯友宜公投千字文 馬英九：應清楚辨別做什麼事

    3基金打造聚富組合
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播