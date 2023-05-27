高雄造勢轟防疫、黑金 侯友宜嗆賴清德：沒為台南光電案說句話

侯友宜高雄見面會火力全開，痛批政府防疫做不好、跟黑金掛勾。（記者王榮祥攝）

2023/05/27 17:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天在高雄火力全開，痛批政府防疫沒做好、講都講不聽，政治人物跟黑金掛鉤，治安哪會好！他還點名副總統賴清德，沒為台南光電弊案出來說一句話。

侯友宜說，政府的工作應該是讓大家過平安的好日子，這是最基本的，但這幾年有做到嗎？

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他說，疫情時讓他感觸最多，參加行政院會報時，曾建議入境普篩，講了1年，還講過兩次，可惜1人講沒有效，政院官員不會支持；當時他還建議戴口罩，政府卻說健康的不用戴，但明明就是口罩不夠。

侯友宜認為，入境普篩如果當年早點做，就不會走那麼多人，有時講話是好意，你（政府）要告訴我實情，什麼做得到、什麼做不到，政府不一定所有事都能做的完美，但必須要講得實在。

侯友宜說，自己常說，靜靜做事情、侯侯做代誌、實在地做，但說了你不聽、說第二次又不聽，跟你吵架沒意思，能說的都盡力說了，這過程坎坎坷坷，好好說卻說不聽，好好建議也不聽，吵架不是他的本事。

他感慨，政府不只防疫做不好，接下來是黑金，政治人物跟黑金掛勾、治安哪會好？這隻手伸入公務體系，讓行政無法中立、讓公務人員受政治影響，治安會好？公務人員有尊嚴嗎？很多退休警察深深感受到現在怎會這樣？黑金掛鉤、根就爛掉。

侯友宜話鋒一轉提到台南光電弊案，要政府去查一查，他點名現在要選總統、當過行政院長跟台南市長的賴清德，有出來說一句話嗎？沒嘛！做不對就承認、就站出來承擔，如果做對就講清楚，沒人會怪你，其實台灣人就是這樣，好好做事情，而這些（防疫、黑金）就是都不侯侯做代誌，實在的做，這些事情都不會發生。

侯友宜在國民黨高雄市黨部舉辦高雄見面會。（記者王榮祥攝）

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