竹市台灣信賴之友會成立 賴清德首度透露媳婦是新竹人

副總統賴清德今天下午出席新竹市台灣信賴之友會，強調新竹是台灣重要戰略城市，更透露他是新竹市的親家，因為媳婦就是新竹市人。（記者洪美秀攝）

2023/05/27 17:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨總統參選人賴清德的新竹市台灣信賴之友會今天下午在芙洛麗大飯店舉行成立活動，現場湧入1000多名各行各業的支持者，立院總召柯建銘上台致詞時強調，賴清德提到新竹科學園區的重要性，也認為新竹是台灣重要的戰略位置，新竹有創新科技及戰略位置，一定會持續發展與建設；此外，賴清德也首次透露自己是新竹市的親家，因為媳婦就是新竹人。

賴清德致詞說，他在行政院長任內解決竹科園區的水電問題，包括核定桃竹苗的水管用水等，同時推動寶山園區，將土地交給園區三期使用，現在是台積電兩奈米的生產區，同時通過「外國人專業人才延攬特別條例」，鼓勵外國人來台灣就業，解決台灣人才問題，為台灣做出貢獻。

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賴清德也強調，新竹市對台灣的貢獻不只有科技發展，新竹的南寮漁港離中國最近，是最重要的戰略位置，這正足以顯示新竹的地位很重要。

他提到，有人說選擇民進黨就會發生戰爭，但這不是事實，包括陳水扁及蔡英文執政時台灣都未發生戰爭，但台海兩岸曾發生過戰爭，包括1947年的八二三砲戰，這個時期並不是民進黨執政的。

他強調，不是台灣哪個政黨執政就會發生戰爭的問題，民進黨已執政近16年了，民進黨也向國際證明，民進黨的執政，可以穩定台海的情勢，民進黨有穩定台海的能力。

他強調若當選總統，一定會維持和平穩定的台海現狀，維持台灣憲政的自由民主，讓人民能夠在此安居樂業。

最後他還透露很開心到新竹市，因為新竹市是他的親家，他的媳婦就是新竹人，到新竹市他特別開心，也倍覺親切。

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