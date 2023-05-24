為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南市藍營質疑賴清德說謊應退選 綠營諷為救侯友宜亂潑髒水

    南市國民黨議員手持「包庇爐碴、黑金，請退選！」手板，要求賴清德退選。（圖由南市黨國民黨團提供）

    南市國民黨議員手持「包庇爐碴、黑金，請退選！」手板，要求賴清德退選。（圖由南市黨國民黨團提供）

    2023/05/24 15:58

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨黨團議員今天質疑「賴清德不認識郭再欽？」他們拿著「睜眼說瞎話」手板，要求賴清德誠實面對台南市長任內的黑歷史，質疑賴清德「包庇、行政怠惰、說謊」，請賴清德退選！南市民進黨團則嘲諷國民黨團為了拯救侯友宜到處亂潑髒水，殊不知是提油救火。

    南市國民黨團書記長蔡育輝、市議員林燕祝、尤榮智、許至椿、王家貞、蔡宗豪高舉「賴清德睜眼說瞎話」、「包庇爐碴、黑金，請退選！」手板，要求賴清德退選。

    國民黨團指出，郭再欽曾任民進黨台南市黨部財務長，是學甲掩埋爐碴的明祥鑫和立德鑫公司負責人，更深入太陽光電黑金弊案，立德鑫就是88槍擊案中開了58槍的地方。

    國民黨團強調，台南政治圈就這麼大，郭再欽從「蒜頭欽」，在民進黨高層的加持下，成為禍害地方的爐碴和太陽光電大亨，在政商界是喊水都會結凍的影舞者，光爐碴案台南地檢認證的不法獲利就高達21.6億元。賴清德說不認識郭再欽是睜眼說瞎話，請賴清德退選。

    南市民進黨團發言人李宗翰表示，國民黨團自殺式迴力鏢再次提醒民眾88槍主嫌除紅龜以外，就是跟國民黨與兩岸過從甚密的王文宗。目前的南市議會國民黨團為了拯救侯友宜到處亂潑髒水，殊不知是提油救火。

    李宗翰表示，每個議題都有迴力鏢打回國民黨身上，就像徐巧芯以為抓到im.B的綠營大咖，沒想到跟im.B共犯最有關係的就是接受政治獻金的韓國瑜及跟侯友宜一起推動都更的秦啟松。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    侯友宜與涉詐主嫌合照曝光 民進黨：照徐巧芯標準侯不用負責嗎？
    2023/05/24 12:39

    侯友宜與涉詐主嫌合照曝光 民進黨：照徐巧芯標準侯不用負責嗎？
    藍營製im.B詐團關係圖打到自己人 綠營：詐騙犯是侯友宜座上賓
    2023/05/24 12:34

    藍營製im.B詐團關係圖打到自己人 綠營：詐騙犯是侯友宜座上賓

    三基金打造聚富組合
    賴清德不認識郭再欽 藍委：南市長任內管理有問題
    2023/05/24 12:07

    賴清德不認識郭再欽 藍委：南市長任內管理有問題
    賴競辦：賴清德不認識郭再欽 譴責徐巧芯抹黑栽贓
    2023/05/23 20:04

    賴競辦：賴清德不認識郭再欽 譴責徐巧芯抹黑栽贓

    夏日特惠 探索海島新玩法
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播