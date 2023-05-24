南市藍營質疑賴清德說謊應退選 綠營諷為救侯友宜亂潑髒水

南市國民黨議員手持「包庇爐碴、黑金，請退選！」手板，要求賴清德退選。（圖由南市黨國民黨團提供）

2023/05/24 15:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨黨團議員今天質疑「賴清德不認識郭再欽？」他們拿著「睜眼說瞎話」手板，要求賴清德誠實面對台南市長任內的黑歷史，質疑賴清德「包庇、行政怠惰、說謊」，請賴清德退選！南市民進黨團則嘲諷國民黨團為了拯救侯友宜到處亂潑髒水，殊不知是提油救火。

南市國民黨團書記長蔡育輝、市議員林燕祝、尤榮智、許至椿、王家貞、蔡宗豪高舉「賴清德睜眼說瞎話」、「包庇爐碴、黑金，請退選！」手板，要求賴清德退選。

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國民黨團指出，郭再欽曾任民進黨台南市黨部財務長，是學甲掩埋爐碴的明祥鑫和立德鑫公司負責人，更深入太陽光電黑金弊案，立德鑫就是88槍擊案中開了58槍的地方。

國民黨團強調，台南政治圈就這麼大，郭再欽從「蒜頭欽」，在民進黨高層的加持下，成為禍害地方的爐碴和太陽光電大亨，在政商界是喊水都會結凍的影舞者，光爐碴案台南地檢認證的不法獲利就高達21.6億元。賴清德說不認識郭再欽是睜眼說瞎話，請賴清德退選。

南市民進黨團發言人李宗翰表示，國民黨團自殺式迴力鏢再次提醒民眾88槍主嫌除紅龜以外，就是跟國民黨與兩岸過從甚密的王文宗。目前的南市議會國民黨團為了拯救侯友宜到處亂潑髒水，殊不知是提油救火。

李宗翰表示，每個議題都有迴力鏢打回國民黨身上，就像徐巧芯以為抓到im.B的綠營大咖，沒想到跟im.B共犯最有關係的就是接受政治獻金的韓國瑜及跟侯友宜一起推動都更的秦啟松。

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