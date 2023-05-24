藍營製im.B詐團關係圖打到自己人 綠營：詐騙犯是侯友宜座上賓

民進黨南市議員指與侯友宜比鄰而坐者，就是亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松。（圖由南市議員蔡筱薇提供）

2023/05/24 12:34

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市議員周嘉韋、李宗翰、蔡筱薇、林依婷今天召開記者會，指國民黨籍台北市議員張斯綱、徐巧芯、游淑慧等人緊抓im.B詐騙集團事件，尤其張斯綱更見獵心喜製作關係圖，結果卻打到自己人，該圖中的亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松竟是侯友宜的座上賓，痛批「國民黨不要有嘴說別人，沒嘴說自己！」

周嘉韋指出，根據張斯綱的關係圖，圖中的「亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松」，就是2018年涉嫌違法吸金超過10億，而被聲押的亞太國際地產公司執行董事。侯友宜在照片中與這樣的人「厚友誼、逗陣行」，與房地產詐騙主嫌一起推廣都更，真是詐騙集團最得利的幫手。

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李宗翰表示，侯友宜「侯侯做代誌」早已變成「每天出代誌」，請問侯友宜與國民黨，跟吸金10億的詐騙集團一同推廣都更，如此瓜田李下的行為，是不是有人應該要退選呢？

蔡筱薇說，秦啟松2020年已被起訴，至今不見侯友宜出來為錯誤的背書道歉，有新北市長背書的詐騙集團，難怪違法吸金的數額這麼高，國民黨推出與詐騙集團同流合污的總統候選人，台灣人民怎麼投得下去？

林依婷說，從秦啟松的臉書觀察，就知道這個人長期支持國民黨，更是韓粉，從政治獻金查閱平台中，也發現有個秦啟松捐贈10萬元給選市長的韓國瑜。國民黨最近喜歡看圖編故事，依國民黨的邏輯，國民黨與違法吸金的詐騙集團主嫌關係這麼好，還收取政治獻金，黨主席朱立倫是否應該道歉並辭職？

民進黨南市議員指根據張斯綱製作im.B詐騙集團關係圖，質疑圖中的亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松竟是侯友宜的座上賓。（圖由南市議員蔡筱薇提供）

民進黨台南市議員李宗翰、周嘉韋、林依婷、蔡筱薇（左起）召開記者會，指亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松竟是侯友宜的座上賓，痛批「國民黨不要有嘴說別人，沒嘴說自己！」（記者蔡文居攝）

民進黨南市議員指亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松竟是侯友宜的座上賓。（圖由南市議員蔡筱薇提供）

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