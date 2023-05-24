藍營製im.B詐團關係圖打到自己人 綠營：詐騙犯是侯友宜座上賓
2023/05/24 12:34
〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市議員周嘉韋、李宗翰、蔡筱薇、林依婷今天召開記者會，指國民黨籍台北市議員張斯綱、徐巧芯、游淑慧等人緊抓im.B詐騙集團事件，尤其張斯綱更見獵心喜製作關係圖，結果卻打到自己人，該圖中的亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松竟是侯友宜的座上賓，痛批「國民黨不要有嘴說別人，沒嘴說自己！」
周嘉韋指出，根據張斯綱的關係圖，圖中的「亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松」，就是2018年涉嫌違法吸金超過10億，而被聲押的亞太國際地產公司執行董事。侯友宜在照片中與這樣的人「厚友誼、逗陣行」，與房地產詐騙主嫌一起推廣都更，真是詐騙集團最得利的幫手。
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李宗翰表示，侯友宜「侯侯做代誌」早已變成「每天出代誌」，請問侯友宜與國民黨，跟吸金10億的詐騙集團一同推廣都更，如此瓜田李下的行為，是不是有人應該要退選呢？
蔡筱薇說，秦啟松2020年已被起訴，至今不見侯友宜出來為錯誤的背書道歉，有新北市長背書的詐騙集團，難怪違法吸金的數額這麼高，國民黨推出與詐騙集團同流合污的總統候選人，台灣人民怎麼投得下去？
林依婷說，從秦啟松的臉書觀察，就知道這個人長期支持國民黨，更是韓粉，從政治獻金查閱平台中，也發現有個秦啟松捐贈10萬元給選市長的韓國瑜。國民黨最近喜歡看圖編故事，依國民黨的邏輯，國民黨與違法吸金的詐騙集團主嫌關係這麼好，還收取政治獻金，黨主席朱立倫是否應該道歉並辭職？