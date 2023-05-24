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    要求民進黨說明與im.B關係 民眾黨團籲修法納管P2P借貸平台

    立院民眾黨團今召開記者會，要求民進黨清楚說明與im.B主嫌的關係，釐清是否有不法情形，並盡速修法納管P2P借貸平台，重建民眾對政府的信心。（記者田裕華攝）

    立院民眾黨團今召開記者會，要求民進黨清楚說明與im.B主嫌的關係，釐清是否有不法情形，並盡速修法納管P2P借貸平台，重建民眾對政府的信心。（記者田裕華攝）

    2023/05/24 12:08

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立院民眾黨團今日召開記者會，要求民進黨清楚說明與im.B主嫌的關係，釐清是否有不法情形，並盡速修法納管P2P借貸平台，重建民眾對政府的信心。

    立委陳琬惠指出，近日爆出包含陳菊、林佳龍、黃偉哲、范巽綠等綠營重量級人物曾與曾國緯（原名曾耀鋒）合照，連檢警調查部門高層都曾與曾國緯一同出席餐會，讓民眾對政府打擊詐騙的決心感到懷疑。

    陳琬惠直言，當國人飽受詐騙所苦，政府成立的打詐國家隊毫無作用，最後人民赫然發現，我們的官員、民代，竟然都跟詐騙犯這麼熟，令人遺憾的是，準備參選總統的民進黨主席賴清德至今仍保持沉默，請相關人士勇敢站出來，闡明事實真相，開誠布公才能重建公眾對政府的信賴，維護社會穩定和公平正義。

    黨團幹事長張其祿表示，P2P借貸平台提供無法向銀行貸款的人更多借貸機會，受到許多民眾歡迎，然而背後缺乏管理，加上兩大黨政治人物，甚至政府機關的「背書加持」，才讓事態更加惡化，受害層面擴大，毫無納管作為的政府應負最大責任。

    張其祿表示，打擊詐騙集團是當務之急，淪為詐騙工具的借貸平台也須同時進行監管，詐騙集團將借貸平台作為工具斂財，其主要犯行在於「詐欺」，與「違法放貸」有所區別，須有不同對策，且新型態的網路平台衍生許多前所未見的犯罪型態，目前僅以《銀行法》第29條限制放貸資格，明顯不合時宜，建議研議新法規應對。

    張其祿也指出，政府最早在2016年6月就提出要強化網路借貸平台管理，歷時7年毫無進度，政府各部會互推責任，放任問題持續擴大，金管會主委黃天牧擺明「堅決不納管，要管也不是我管」，經濟部商業司則聲明金融借貸放款不屬於經濟部權責範圍，數發部唐鳳部長又強調「零監管」，沒有任何單位願意承擔，批評打詐國家隊根本就是「打詐互踢足球隊」。

    張其祿呼籲，金管會等相關部會應加速釐清權責，強化對P2P業務的監管與許可，設立嚴謹的風險管理和披露機制，完善制度才能保障投資人與借貸者的權益。

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