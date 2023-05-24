im.B詐騙案越打越詐？立院國民黨團開酸

立法院國民黨黨團舉行「蔡政府執政7年～綠朝護航 詐騙橫行」記者會，國民黨立法院黨團記者室。（記者王藝菘攝）

2023/05/24 12:25

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今天召開記者會指出，蔡政府一手高喊打詐，花13億元公帑成立打詐國家隊，但近期im.B詐騙案主嫌曾國緯，陸續遭揭露與綠營人脈熱絡，黨團諷刺說：「綠朝高官忙著跟詐騙首腦吃飯？結果越打越詐。」

黨團總召曾銘宗表示，詐騙橫行，綠朝護航，讓詐騙氾濫到非常嚴重的程度。黨團嚴正要求政府盡速偵辦im.B詐騙案，還給受害民眾公道，其次，政府盡速納管P2P借貸平台，以確保民眾權益。同時要求總統府、監察院長陳菊、台南市長黃偉哲，以及近日曝光的綠營政治人物，出來講清楚、說明白，到底和主嫌曾國緯有何關係？民進黨主席賴清德也必須向國人說清楚，出來面對！

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書記長謝衣鳯也說，im.B受害人數超過5000人，被詐金額高達25億元，目前該案件尚未落幕，最主要原因在於主管機關不明，互踢皮球。今年5月6日包括金管會、數發部、法務部、經濟部在回應外界關注的im.B詐騙案時，各有一套推託說詞。

副書記長吳怡玎提到，蔡政府成立打詐國家隊在各個部會，包括在行政院的「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.0、1.5」、「打詐專案辦公室」、高檢署的「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」、刑事局的「打擊詐欺犯罪中心」等，結果是「越打越詐」，詐騙集團幕後主腦根本無法查緝到案，只能查到車手。

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