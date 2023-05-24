國民黨選戰主軸「掃黑打詐」 侯友宜：先安內再攘外

傳出國民黨2024選戰主軸以掃蕩黑幫、打擊詐騙為主，已獲得徵召參選總統的新北市長侯友宜表示，近來黑道氾濫、詐騙猖獗、政治與黑金掛勾，他有信心壓制治安議題，「先安內再攘外」。 （記者賴筱桐攝）

2023/05/24 11:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕迎戰2024年總統大選，傳出國民黨智庫研擬政策主軸，將以掃蕩黑幫、打擊詐騙、恢復特偵組、偵辦黑金貪腐案件為主。對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天（24日）表示，近來黑道氾濫、詐騙猖獗、政治與黑金掛勾，他有信心「壓制治安議題」，「先安內再攘外」，讓台灣越來越好。

國民黨祕書長黃健庭昨晚邀請新北市副市長謝政達、市府副祕書長張其強召開首次選戰文宣小組會議，主要建立聯絡管道，成立臨時媒體聯絡辦公室，未來將討論總統大選的競選策略、文宣主軸與活動等。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，謝政達和張其強利用下班時間到黨中央討論相關政策與作為，未來如何與黨中央密切合作，讓國家、社會越來越好，彼此做好充分溝通，詳細討論方向與細節。

針對競選主軸，侯友宜今天在市政會議後受訪表示，這段時間黑道氾濫、詐騙猖獗、政治與黑金掛勾，這是當前面臨最重要的挑戰，「人民如果沒有辦法在人身的安全上得到保護，再奢談安居樂業都是多說的」，所以「人民最痛恨的國內的事情如果沒有安定，如何去面對國際情勢」？

侯友宜強調，國內的事情要整頓好，面對人民最惶恐、無法安全、安心的地方要全力以赴，這本來就是他的工作，他有信心帶著專業與經驗，「全力壓制國民最痛恨的治安相關議題」，「先從安內再來攘外」，讓台灣越來越好，人民在這塊土地生活安定。

另外，新北市消防局昨天舉行消防暨義消楷模人員表揚大會，台上國民黨民意代表一字排開，被質疑宛如藍營造勢場合。侯友宜回應，每年義消及消防楷模大會他都會參加，平均都表揚200多人，每年他都會請消防同仁廣邀各界、不分黨派參與，昨天也有很多黨派參與，感謝大家不分黨派支持犧牲奉獻的義消與消防弟兄，大家「逗陣打拚」，讓新北市更安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法