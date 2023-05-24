國民黨與侯團隊 召開首次工作會議

國民黨總統參選人侯友宜臉書自揭，日前拜會前台大校長管中閔，雙方針對教育、經濟等議題交換意見。（翻攝侯友宜臉書）

2023/05/24 05:30

〔記者黃子暘、賴筱桐、張聰秋、林欣漢、施曉光／綜合報導〕國民黨中央與總統參選人侯友宜陣營昨召開首次工作會議，黨內人士指出，侯友宜競選辦公室規劃六月初在新北市板橋區成立，外傳是侯友宜競選搭檔可能人選之一的前台大校長管中閔，未來可能擔任國政顧問團負責人。

被點名副手之一 管中閔可能領軍國政顧問團

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侯友宜副手人選未決，外界有人點名前台灣大學校長管中閔，侯昨天也在臉書發文自揭日前拜會管，雙方暢談兩小時，針對教育、經濟等議題交換意見。侯說，台灣面臨低薪、高房價等困境，政府是否感受到「青年心中最痛的一塊」？

民眾黨總統參選人柯文哲陣營近日表示可能跟鴻海創辦人郭台銘合作，侯友宜昨天受訪回應，柯和郭都是他的朋友，柯擔任台北市長期間，雙北合作非常緊密，大家有共同的理想與價值，最重要的是不分你我、不分族群、更不分任何政黨，希望同心齊力守護國家，愛台澎金馬這塊土地的所有人。

近來陸續傳出郭台銘對徵召結果不滿，郭出國未出席國民黨五二○舉辦的誓師大會，前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜等人，迄今未公開恭賀侯友宜，令黨內憂心四年前藍營分裂的歷史再次重演。

侯31日拜會國民黨團

國民黨團書記長謝衣鳯表示，侯友宜五月三十一日將拜會黨團，和黨籍立委交換意見。過去支持郭台銘的立委林思銘表示，相信侯友宜、黨主席朱立倫及全黨上下都是團結一致，未來一定要努力讓郭加入，打造最強戰隊。

支持侯友宜的立委李德維說，相信侯一定會以最大的誠心和誠意整合藍軍，他對郭台銘有信心，相信四年前分裂的憾事不會再發生。挺侯立委游毓蘭也說，侯友宜要用最誠懇、真摯的態度，尋求郭台銘、韓國瑜的合作。

國民黨團總召曾銘宗表示，若要吸取更多年輕人支持，國民黨必須要提出有感政策，包括改善低薪、居住正義等，也希望與柯文哲合作，一起下架民進黨。

郭會彰化議長謝典林

郭台銘昨在台北住家與挺郭派的彰化議長謝典林見面，相談三個小時，謝事後在臉書表示，大家溫馨話家常，但基於朋友信賴，不便轉述談話內容。

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