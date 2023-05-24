2024「侯管配」破局？侯友宜：未談到任何職位

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前拜會前台大校長管中閔，侯表示，當天雙方討論台灣面臨的挑戰，完全沒有談到任何職位關係，希望大家不要用政治意識形態看待。 （記者賴筱桐攝）

2023/05/24 10:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天在臉書揭露日前拜會前台灣大學校長管中閔，兩人暢談教育、經濟等議題，外界猜測2024「侯管配」的可能性，但管中閔澄清沒有意願參與任何選舉。對此，侯友宜今天表示，當天雙方抱著為國家、人民做事的態度，討論台灣面臨的挑戰，完全沒有談到任何職位關係，希望大家不要用政治意識形態看待。

對於管中閔未來是否擔任國政顧問團召集人？侯友宜今天在市政會議後受訪表示，管中閔在台灣學界是重要的脊梁，知識淵博、有智慧與風骨，令人敬佩，當天他是以請益的態度，請教管中閔對於國內外經濟情勢、高等教育、青年關心的議題，加上台灣面臨少子化的挑戰，聽取管的意見和想法，彼此相談甚歡，過程中沒有談到其他事情。

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侯友宜說，他以請益、學習的態度向管中閔就教，管同樣抱著為國家、人民做事的態度提供意見，彼此有共同的想法，一起幫助國家成長茁壯、讓國家更好，過程中完全沒有談到任何職位關係，希望大家不要用政治意識形態看待。

被問到是否拜會國民黨大老，包括前國民黨主席連戰等人？侯友宜表示，他都會跟國內各面向的社會賢達請益，聽取更多人的意見，希望集結各界智慧，讓國家更好；他即將面臨更大的挑戰，也要藉由別人的經驗，看到國家未來的發展，大家有共同的想法，一起讓國家更進步，這段時間將一一拜會國家的社會賢達，不分你我、不分黨派，只要能夠提供寶貴的知識，他都會向專家學者請益。

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