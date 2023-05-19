談團結整合 侯友宜：與郭董理念相符

代表國民黨參選二○二四總統的新北市長侯友宜，媒體昨天詢問如何與鴻海集團創辦人郭台銘整合、團結？侯表示，他和郭董都有決心為這塊土地奉獻，一定會團結並肩作戰，守護中華民國，照顧台灣人民。（記者黃子暘攝）

2023/05/19 05:30

〔記者黃子暘、賴筱桐、許倬勛／新北報導〕代表國民黨參選二○二四總統的新北市長侯友宜，媒體昨天詢問如何與鴻海集團創辦人郭台銘整合、團結？他表示，郭董在經濟上對台灣有很大貢獻，以企業家鍥而不捨的精神為國、為民奉獻跟犧牲，郭董提出的理念跟他相近，例如和平、清廉、繁榮都完全一致，他和郭董都有決心為這塊土地奉獻，一定會團結並肩作戰，守護中華民國，照顧台灣人民。

「和平、清廉、繁榮都完全一致」

侯友宜昨天也在臉書發文說，「立足新北，航向世界，中華民國要再次起飛！」他要讓國際看見新北市，進而了解台灣這片土地，最後聚焦中華民國。

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他表示，這段時間對郭董非常敬佩，郭董所說的和平、清廉、繁榮三項理念跟他完全一致，只要有共同的價值、信念，都能手牽手向前行。

對於搭檔的副手人選，是否會是郭董或前台大校長管中閔？侯友宜說，郭董在經濟上的貢獻、挺身而出守護中華民國讓他很感動，彼此都有共同的價值跟信念；管中閔在台大校長任內有守有為，得到很多老師跟學生的敬仰，也是國家的瑰寶，都是令他敬佩、學習的對象，為了國家、社會發展，大家一起努力。

對於南投縣議長退黨，有郭粉揚言轉投前台北市長柯文哲，侯友宜表示，不要再區分你我、族群、黨派，大家都在台灣這塊土地出生、都愛中華民國，要用良善的態度共同面對。

捐出請假期間薪水？ 「會捐得更多」

對於會在九月或十月請假參選？是否捐出請假期間的薪水？侯友宜說，對國家社會有使命感，「不但捐出我自己，還會捐得更多」。有關五月二十日的國民黨誓師大會是否邀請郭董參加？他表示，一切按照黨的安排，他會做該做的事，將對黨內及民眾來報告未來要走的方向。

另外，對於民進黨抨擊侯友宜落跑、市政擺爛，「侯家軍」的藍營新北市議員呂家愷、江怡臻都發言護主，譏諷民進黨落跑、帶職參選者比比皆是，並表示「中華民國值得一位專心稱職的副總統」，呼籲賴清德也要辭職參選。

江怡臻指出，去年九合一大選，綠營有多達七名現任立委投入縣市長選戰，包括鄭運鵬、蔡其昌、蔡適應等人，民進黨的標準果然是「綠能你不能」，民進黨團揚言拒審預算，根本是政黨鬥爭阻礙新北進步發展，令人遺憾。

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