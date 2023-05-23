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    才讚管中閔「國家瑰寶」 侯友宜今自揭與管會談2小時

    侯友宜自揭與管中閔會談。（翻攝侯友宜臉書）

    侯友宜自揭與管中閔會談。（翻攝侯友宜臉書）

    2023/05/23 21:12

    〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜副手人選受矚目，外界點名前台灣大學校長管中閔，侯友宜十八日稱讚管是「國家的瑰寶」，今（23）日發文自揭幾天前曾拜會管中閔。侯友宜說，二人會談二小時，對國內外經濟情勢、青年就業與居住、高等教育等議題交換意見，二人相談甚歡且理念一致，但談話間「也隱含對下一代生活環境的擔憂」。

    侯友宜說，他藉機與管中閔討論教育、經濟兩面向議題，管分享學界、政界、教育界經驗，更送他新書《大學的脊梁》。

    侯友宜表示，透過此書，得以了解管中閔當初就任「受政治力量干擾」的辛酸，更了解對方理念與他一致，「從政者要做的是有益國家、人民的事，好好地做、專心地做！一再的政治攻訐與操作意識形態，最終受影響的還是無辜的人民及我們的下一代。」

    侯友宜指出，疫情過後，國際原物料上漲、通貨膨脹、物價飆漲危機已然出現，衝擊庶民經濟；台灣下一代面臨少子化衝擊衍生的高教亂象，以及低薪、失業率高、買不起房等現況。侯質問，台灣做好準備面對疫後經濟新局了嗎？政府是否有感受到這些「青年心中最痛的一塊」？

    「教育與經濟，是撐起台灣的脊梁」，侯說，在國家與人民面前，衝突與對立只會讓台灣沉淪，正向跟團結才是必須選擇的價值，讓中華民國更好、台灣這片土地更好，需要每個人的力量。

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