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    侯市府傳辭職輔選 新北議會綠營擬質詢 藍議員退席杯葛

    新北市議會民進黨團幹事長卓冠廷痛批藍議員杯葛議程再創民主「奇蹟」。（記者許倬勛攝）

    新北市議會民進黨團幹事長卓冠廷痛批藍議員杯葛議程再創民主「奇蹟」。（記者許倬勛攝）

    2023/05/23 19:19

    〔記者許倬勛／新北報導〕新北市長侯友宜受國民黨徵召參選總統，議會民進黨團批市政螺絲鬆脫，加上外傳眾多局處首長將辭職輔選，因此發動甲級動員提議程變更，5月30日專案報告要求侯出席說明市政如何維持，未料在清點人數時，國民黨議員紛退席，綠營抨擊藍營為護航侯友宜無所不用其極。

    民進黨團總召鄭宇恩說，侯友宜在總質詢期間，面對選總統如何維持市政左閃右躲，市政百廢待舉，確定徵召後又傳副市長謝政達、副秘書長張其強、法制局長吳宗憲將辭職輔選，因此黨團才要求變更議程，提專案報告要求市長說明清楚，但國民黨團卻在清點人數時，像侯友宜一樣落跑，令人失望。

    「國民黨團屢創下醜陋惡例」民進黨團幹事長卓冠廷說，議員詢問向市府索資不易、能源轉型、出訪星國報告等議題都環繞市政，眾多問題都待市長解答，國民黨提前總質詢護航同黨市長已夠離譜，孰料國民黨又以退席杯葛，創下民主史上的「奇蹟」。

    卓冠廷接著說，今日議員簽到共64人，依照議事規則，變更議程表決時在場人數須過半，當議長蔣根煌說「清點人數」時，民進黨團有26人，加上國民黨議員人數絕對過半，但藍營議員卻紛紛退席，全程有錄影為證，呼籲國民黨及議會職員不要成為侯友宜的代罪羔羊。

    議員林秉宥說，民進黨團就議事規則合法合理提出變更議程，但國民黨議員卻刻意逃避退席，導致清點無法落實；議員戴瑋姍說，國民黨籍台北市長蔣萬安上任以來已出席兩次專案報告，但侯友宜四年來僅有一次，連面對議會都逃避，遑論出席立法院報告？

    議員邱婷蔚也批，侯友宜不敢面對新北市民、不敢面對400萬民意就是心虛，憑甚麼選總統？

    民進黨新北市議員戴瑋姍批評新北市長侯友宜若不出席專案報告，如何面對立法院？（記者許倬勛攝）

    民進黨新北市議員戴瑋姍批評新北市長侯友宜若不出席專案報告，如何面對立法院？（記者許倬勛攝）

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