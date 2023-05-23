找管中閔搭檔？ 侯友宜透露兩人「暢談經濟教育2小時」

侯友宜透露日前拜訪剛從台大卸任校長的管中閔。（翻攝自侯友宜臉書）

2023/05/23 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨17日徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，而外界也開始揣測侯的副手人選，不過侯友宜在今（23）日發文透露，日前拜訪了剛從台大卸任校長的管中閔，兩人暢談2小時，交換了許多看法，同時強調「教育與經濟，是撐起台灣的脊梁。」

侯友宜表示，前幾天拜訪了今年初剛從台大卸任的管中閔校長，針對近來國內外的經濟情勢，向身為國內計量經濟學權威的管校長請益專業意見，同時也對於當前青年面臨的就業、居住、高教等問題，交換了許多看法，兩小時的暢聊，充滿相談甚歡的喜悅，但也隱含對下一代生活環境的擔憂。

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侯友宜指出，面對疫後經濟新局，國際原物料上漲、通貨膨脹、物價飆漲，都是已然出現的危機，在在衝擊市井小民的庶民經濟。但是台灣做好準備了嗎？對於台灣下一代而言，少子化衝擊衍生的高等教育亂象，以及低薪、失業率高、買不起房等現況，也都是青年心中最痛的一塊，但是，政府是否有感受到？

侯友宜續指，上述議題，大抵不脫教育、經濟兩大面向，正是管校長戮力奉獻台灣的專業領域，交談的過程中，管校長也不吝分享來自學術界、政界、教育界的寶貴經驗，令他獲益良多。兩人都都堅信，教育跟經濟，攸關台灣的世世代代，更是撐起台灣重要的脊梁。

侯友宜提到，大家或許也知道，管校長就任台大校長前，曾遭遇種種政治力量的干擾，從管校長送的新書「大學的脊梁」，得以一窺箇中辛酸，而這本書所傳遞的信念，與自己一路走來的理念一致，「從政者要做的是有益國家、人民的事，好好地做、專心地做！一再的政治攻訐與操作意識形態，最終受影響的還是無辜的人民及我們的下一代。」

侯友宜認為，在國家與人民面前，衝突與對立，只會讓台灣向下沉淪，正向跟團結，才是必須選擇的價值，讓中華民國更好、台灣這片土地更好，需要每個人的力量。

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