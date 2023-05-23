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    背脊發涼！ 顏蔚慈爆侯友宜曾對她驚吐這1句：是在威脅？

    新北市議員顏蔚慈透露，侯友宜曾對她說「我如果繼續留在新北市，你們會更加辛苦」，讓她忍不住疑問「這是在威脅？」。（資料照）

    新北市議員顏蔚慈透露，侯友宜曾對她說「我如果繼續留在新北市，你們會更加辛苦」，讓她忍不住疑問「這是在威脅？」。（資料照）

    2023/05/23 16:46

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新北市議員顏蔚慈今天（23日）接受廣播節目訪問時，透露日前新北市議會總質詢時，她曾當面向市長侯友宜表示「希望你留新北」，沒想到侯竟脫口說出「我要是繼續留在新北市，你們會更辛苦喔！」，讓她忍不住疑問「這是在威脅？」

    今年3月7日，顏蔚慈上媒體人周玉蔻主持的電台節目《新聞放鞭炮》時就透露，去年12月25日宣誓就職完隔天遇到侯友宜，一碰面就對她說「蔚慈辛苦了，選得不容易不輕鬆喔」，原本以為是單純選後的關心，沒想到侯友宜接下來竟說「我如果用點力你會選得更辛苦」，讓她聽得冷汗直流。

    今天顏蔚慈再接受《新聞放鞭炮》訪問，宣稱日前新北市議會第一次總質詢結束後，她人還沒走出議會，侯友宜就上前跟她禮貌性握手，當時她對侯表示「市長啊！大家希望你留在新北市啊」，不料侯友宜卻用台語回應稱「「我要是繼續留在新北市，你們會更辛苦喔！」。這番回答讓她相當納悶侯是否在威脅她。

    事後周玉蔻在臉書將這段訪談內容透過文字寫下來，驚呼侯友宜繼上次撂話「我如果用點力你會選得更辛苦」後，居然繼續威脅她（指顏蔚慈）！

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