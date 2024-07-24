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台中副市長鄭照新及消防局長孫福佑未坐鎮災防中心 接機盧秀燕挨批

凱米當前，台中副市長鄭照新（左）及消防局長孫福佑未坐鎮災防中心竟去接機挨批。（圖：市府提供）

凱米當前，台中副市長鄭照新（左）及消防局長孫福佑未坐鎮災防中心竟去接機挨批。（圖：市府提供）

2024/07/24 18:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風直撲台灣，訪美的台中市長盧秀燕昨臨時折返台灣，今日清晨抵達桃園機場，但台中市副市長鄭照新及消防局孫福佑均前往接機，台中市議員包括陳俞融、陳淑華怒批，市長不在，兩人竟離開台中市災害應變中心跑去接機，陪市長作秀置市民於不顧；鄭照新指出，災害應變中心向來採市府主管輪值制，且今日上午會議早上8點召開，去機場當面向市長報告颱風情況，並沒有衝突。

陳俞融質疑凱米颱風來襲，台中災害應變中心昨（23）日已提升一級開設，因昨日盧秀燕還在美國趕回台灣途中，鄭照新與消防局長孫福佑理應當班坐鎮，但兩人竟未留守應變中心，反而一早跑去接市長回國，讓應變中心唱空城計，颱風假決策過程一連串失誤、荒腔走板。

陳淑華也批，市長不在，副市長及消防局難道不應坐鎮災防中心，反以接機市長優先，不是心繫市民，配合盧秀燕作秀優先，十分離譜。

市議員周永鴻也批，副市長及消防局長是災防重要指揮官，兩人竟均離開台中去接機，還發一早5點的採通，操作十足荒謬；市議員江肇國也批這是「哪招」。

鄭照新強調，災害應變一級開設後向來由副市長、秘書長及副秘書長以8小時為一輪，輪值擔任指揮官，今日上午8點召開會議，因非輪值且當時台中尚未進入颱風暴風圈，前往機場在第一時間向市長彙報颱風動態及災情簡報以利開會，並未衝突，議員質疑顯然是誤解了。

孫福佑也強調，因掌握颱風動態，今天清晨評估颱風影響有限下，第一時間向市長報告颱風動態，災害防治中心均有輪值代理人，沒有影響災防事務。

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