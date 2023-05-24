批蔡、賴是「戰爭販子」共犯結構 國民黨：明年大選是戰爭與和平選舉

國民黨24日召開「怒斥民進黨『戰爭必然論』 請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭」記者會，立委李德維（左起）、台北市議員李彥秀、革實院副院長何志勇出席。（記者塗建榮攝）

2023/05/24 10:52

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「怒斥民進黨『戰爭必然論』，請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭｣記者會，批評蔡英文總統與民進黨主席賴清德就是販賣戰爭恐懼的「戰爭販子」的共犯結構，明年大選就是戰爭與和平的選舉，並高呼「票投國民黨，和平有保障！」

國民黨副秘書長李彥秀表示，全世界最沒有資格說販賣戰爭的就是蔡英文總統與民進黨，蔡英文與副總統賴清德過去引述「戰爭必然論」，恐嚇民眾，藉此合理化兵役延長一年，就是販賣戰爭恐懼的「戰爭販子」共犯結構。

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李彥秀還說，民進黨要大家做好戰爭準備，藉此恐嚇民眾，企圖以亡國感，轉移施政不佳，這才是民進黨的真面目，她並呼籲賴清德不要再販賣亡國感，敢不敢加入國民黨的行列，以和平為選舉主軸，讓台灣人民選擇由誰來執政。

國民黨立委李德維指出，民進黨一下子要戰爭，一下子又說要和平，為了選票變來變去，反觀過去馬政府執政時期兩岸交流互動熱絡，沒有戰爭的恐懼，也不需要延長兵役，因此明年大選就是戰爭與和平的選擇。

對於媒體詢問，國民黨總統參選人侯友宜有無必要說明是否贊同「九二共識」，李德維說，侯友宜的立場非常穩當，就是堅持中華民國與憲法，與前總統馬英九4月訪問中國時的談話立場完全一致，賴清德應該回到中華民國與憲法，不必在「九二共識」文字上打轉。

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