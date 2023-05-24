為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批蔡、賴是「戰爭販子」共犯結構 國民黨：明年大選是戰爭與和平選舉

    國民黨24日召開「怒斥民進黨『戰爭必然論』 請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭」記者會，立委李德維（左起）、台北市議員李彥秀、革實院副院長何志勇出席。（記者塗建榮攝）

    國民黨24日召開「怒斥民進黨『戰爭必然論』 請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭」記者會，立委李德維（左起）、台北市議員李彥秀、革實院副院長何志勇出席。（記者塗建榮攝）

    2023/05/24 10:52

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「怒斥民進黨『戰爭必然論』，請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭｣記者會，批評蔡英文總統與民進黨主席賴清德就是販賣戰爭恐懼的「戰爭販子」的共犯結構，明年大選就是戰爭與和平的選舉，並高呼「票投國民黨，和平有保障！」

    國民黨副秘書長李彥秀表示，全世界最沒有資格說販賣戰爭的就是蔡英文總統與民進黨，蔡英文與副總統賴清德過去引述「戰爭必然論」，恐嚇民眾，藉此合理化兵役延長一年，就是販賣戰爭恐懼的「戰爭販子」共犯結構。

    李彥秀還說，民進黨要大家做好戰爭準備，藉此恐嚇民眾，企圖以亡國感，轉移施政不佳，這才是民進黨的真面目，她並呼籲賴清德不要再販賣亡國感，敢不敢加入國民黨的行列，以和平為選舉主軸，讓台灣人民選擇由誰來執政。

    國民黨立委李德維指出，民進黨一下子要戰爭，一下子又說要和平，為了選票變來變去，反觀過去馬政府執政時期兩岸交流互動熱絡，沒有戰爭的恐懼，也不需要延長兵役，因此明年大選就是戰爭與和平的選擇。

    對於媒體詢問，國民黨總統參選人侯友宜有無必要說明是否贊同「九二共識」，李德維說，侯友宜的立場非常穩當，就是堅持中華民國與憲法，與前總統馬英九4月訪問中國時的談話立場完全一致，賴清德應該回到中華民國與憲法，不必在「九二共識」文字上打轉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》問A答B的侯友宜？回應中共打壓台灣加入WHA又再說廢話！
    2023/05/24 10:22

    自由開講》問A答B的侯友宜？回應中共打壓台灣加入WHA又再說廢話！
    「侯管配」有可能？ 管中閔：沒意願參與任何選舉
    2023/05/24 07:10

    「侯管配」有可能？ 管中閔：沒意願參與任何選舉

    三基金打造聚富組合
    找管中閔搭檔？ 侯友宜透露兩人「暢談經濟教育2小時」
    2023/05/23 20:24

    找管中閔搭檔？ 侯友宜透露兩人「暢談經濟教育2小時」
    新聞360》賴喊「Team Taiwan」曝勝選密碼？學者揭「賴侯PK」這點成關鍵
    2023/03/15 19:21

    新聞360》賴喊「Team Taiwan」曝勝選密碼？學者揭「賴侯PK」這點成關鍵

    夏日特惠 探索海島新玩法
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播