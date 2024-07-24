為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國台辦批不解除「禁團令」 陸委會：「懲獨22條」赴中風險明顯

中共未開放中國觀光客赴台團體旅遊及自由行，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日反批民進黨政府，遲不解除「禁團令」，陸委會則示警，國人赴中風險明顯。（資料照）

中共未開放中國觀光客赴台團體旅遊及自由行，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日反批民進黨政府，遲不解除「禁團令」，陸委會則示警，國人赴中風險明顯。（資料照）

2024/07/24 18:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共未開放中國觀光客赴台團體旅遊及自由行，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日反批民進黨政府罔顧民意和業界訴求，遲不解除「禁團令」，嚴重侵害台灣旅遊業界利益。陸委會示警，國人赴中風險明顯，中方推出多項國安法令，特別是「懲治台獨22條」意見，造成赴中旅遊風險。

陸委會表示，有關旅行社組團赴中事宜，為維護旅客及旅行業者的權益，政府已宣布今年6月1日前所規劃的旅行團可繼續執行，未來並將視執行狀況適時滾動檢討，讓相關政策符合全民及觀光產業的最大利益。自今年3月至6月已有逾12萬人次參加旅行社組團赴中。

陸委會指出，我方持續釋出善意，但本會必須指出，截至目前為止，國人赴中風險明顯，中方推出多項國安法令，特別是「懲治台獨22條」意見，造成國人赴中旅遊風險。實際上，國人到中港澳有被盤查、滯留事件，若這些安全疑慮未能去除，仍要呼籲國人審慎評估赴中港澳必要性，以確保自己安全和權益。

陸委會強調，立法院7月16日通過的最後決議，「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制」的條文內容，也有安全前提，政府機關會視兩岸情勢，以及兩岸互動的結果滾動式評估，針對立法院解除「禁團令」決議，行政部門予以尊重，後續將進行跨部會的檢討；期盼中國方面也能展現相對的善意和努力，共同為兩岸的和平與交流做出貢獻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
街訪片》藍白推解除「赴中禁團令」...他一句話神回覆！
2024/07/20 19:30

街訪片》藍白推解除「赴中禁團令」...他一句話神回覆！
金門談兩岸未對等開放觀光 羅文嘉要陳玉珍「給對岸發個文」
2024/07/21 23:36

金門談兩岸未對等開放觀光 羅文嘉要陳玉珍「給對岸發個文」

台新銀福岡支行開幕 目標三年損益兩平
立院通過決議要求解除赴中禁團令 陸委會：中國無放1人來台旅遊
2024/07/16 20:02

立院通過決議要求解除赴中禁團令 陸委會：中國無放1人來台旅遊
立院通過藍白提案 解除赴中禁團令 陸委會：誤導民眾風險警覺性
2024/07/17 05:30

立院通過藍白提案 解除赴中禁團令 陸委會：誤導民眾風險警覺性

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播