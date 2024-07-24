國台辦批不解除「禁團令」 陸委會：「懲獨22條」赴中風險明顯

中共未開放中國觀光客赴台團體旅遊及自由行，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日反批民進黨政府，遲不解除「禁團令」，陸委會則示警，國人赴中風險明顯。（資料照）

2024/07/24 18:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共未開放中國觀光客赴台團體旅遊及自由行，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日反批民進黨政府罔顧民意和業界訴求，遲不解除「禁團令」，嚴重侵害台灣旅遊業界利益。陸委會示警，國人赴中風險明顯，中方推出多項國安法令，特別是「懲治台獨22條」意見，造成赴中旅遊風險。

陸委會表示，有關旅行社組團赴中事宜，為維護旅客及旅行業者的權益，政府已宣布今年6月1日前所規劃的旅行團可繼續執行，未來並將視執行狀況適時滾動檢討，讓相關政策符合全民及觀光產業的最大利益。自今年3月至6月已有逾12萬人次參加旅行社組團赴中。

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陸委會指出，我方持續釋出善意，但本會必須指出，截至目前為止，國人赴中風險明顯，中方推出多項國安法令，特別是「懲治台獨22條」意見，造成國人赴中旅遊風險。實際上，國人到中港澳有被盤查、滯留事件，若這些安全疑慮未能去除，仍要呼籲國人審慎評估赴中港澳必要性，以確保自己安全和權益。

陸委會強調，立法院7月16日通過的最後決議，「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制」的條文內容，也有安全前提，政府機關會視兩岸情勢，以及兩岸互動的結果滾動式評估，針對立法院解除「禁團令」決議，行政部門予以尊重，後續將進行跨部會的檢討；期盼中國方面也能展現相對的善意和努力，共同為兩岸的和平與交流做出貢獻。

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