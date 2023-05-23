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    賴競辦：賴清德不認識郭再欽 譴責徐巧芯抹黑栽贓

    民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱。（資料照）

    民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱。（資料照）

    2023/05/23 20:04

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯昨天po出兩張同場合照片，指控民進黨主席暨總統參選人賴清德因為認識前中執委郭再欽，在台南市長任內對郭涉及的污染案僅簡單裁罰。賴清德競選辦公室發言人陳世凱今晚鄭重澄清，「賴清德與郭再欽不認識」，並譴責徐移花接木合成2張照片造謠、背離事實。

    陳世凱表示，徐巧芯連基本事實都不會查證，在臉書上移花接木、扭曲事實，徐昨天貼出的照片，是2020年時賴清德受立委林宜瑾邀請前往餐會致詞，賴在餐會尾聲才抵達、致詞完即離開，與郭再欽並無互動。

    陳世凱批評，徐巧芯移花接木、合成了兩張照片，毫無事實根據，只是在看圖說故事、編故事？還造謠台南爐渣案的問題。

    陳世凱也還原台南市政府當年處理情形指出，2015年台南市政府發現爐渣案後，同年便採最嚴格裁處，斷然廢止該公司再利用機構身分、限期要求清除五萬多公噸的爐渣，並註銷該公司的資格，隔年挖除五萬餘噸的爐渣。

    陳世凱表示，當時台南市政府主動採取三項積極行動，首先是主動將業者移送偵辦、限期清運完畢，透過全程公開直強力措施進行作業監控；第二是依法告發並撤銷再利用業者身分；第三是相關業者已於2020年移送法辦。

    陳世凱質疑，上述這些事實，徐巧芯有查證過嗎？台南市環保局已針對郭再欽爐渣案祭出是最重的行政處分，請徐巧芯不要再當烏賊亂抹黑、亂栽贓，這種惡劣的烏賊選風，應該被予以譴責。

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