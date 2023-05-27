任賴清德副手？鄭麗君：目前沒有參與選舉的想法

前文化部長、現「青平台基金會」董事長鄭麗君（左2）。（記者楊丞彧攝）

2023/05/27 10:58

〔記者楊丞彧／台北報導〕2024總統大選「三腳督」態勢成形，民進黨提名賴清德、國民黨徵召侯友宜以及民眾黨提名柯文哲，外界也高度期待三位參選人之副手人選。前文化部長、現「青平台基金會」董事長鄭麗君被視為是賴清德之副手理想人選。對此，鄭麗君今（27）日接受媒體聯訪時回應，她目前沒有參與選舉的想法，黨內也沒有這樣的討論。她比較喜歡思考、喜歡做事，希望以自己喜歡做的事，來盡一份心力，一起為台灣努力。

被問及多次被點名是賴清德未來副手，鄭麗君回應，青平台作為社會智庫，中心期盼是邀請社會各界與年輕人一起前瞻台灣的未來願景，期待在台灣每個關鍵時刻，集眾人之力深度思辨，思考台灣未來願景，這是她現階段最想做的一件事。

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鄭麗君強調，她也多次向各界報告，目前沒有參與選舉的想法，黨內也沒有這樣的討論。她期待大家多討論台灣社會願景，因為民主的主體在於「每一個人」，雖然她在民間，但也可以搭建平台，為願景對話盡一份心力。

對於賴清德青年支持度仍待努力，是否有任何建議或解方？鄭麗君回應，青平台作為民間社會智庫平台，希望能多討論願景、不談選舉。不過就她所了解，賴清德主席對國家未來、台灣願景有許多深入的思考及想法。我們也看到，賴與青年互動，走入校園進行真誠的對話。對於選舉，我們期待的不是零和對抗，而是大家可以思辨台灣下一步、凝聚未來願景的一個重要過程。她認為，賴將逐步推出國家願景，一一地向社會各界及不同世代一起討論、一起凝聚對未來的理想。

至於青平台會不會協助賴，鄭麗君強調，青平台已經成立12年，並不是為了特定選舉之目的而存在。過去，青平台促進青年公共參與，希望年輕人關心社會；現在，我們覺得更需要為青年造浪，造一個時代的浪，讓年輕人能前瞻台灣民主、永續發展以及更有希望的未來，這是最重要的事。

對於行政院副院長鄭文燦今日稍早受訪時稱讚她是「非常棒的人才」，鄭麗君回應，她常開玩笑自己與鄭文燦等人是「老百合世代」，從過去學運的革命情感，到現在無論在體制內外，彼此碰面討論的話題都是台灣民主、永續未來，也都會彼此鼓勵。

鄭麗君說，她常言黨內有許多比她優秀、適合的人才；黨內也了解，她是比較喜歡思考、喜歡做事的人。而她出身智庫，因此希望以她喜歡做的事，來盡一份心力，一起為台灣努力。

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