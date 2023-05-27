為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    任賴清德副手？鄭麗君：目前沒有參與選舉的想法

    前文化部長、現「青平台基金會」董事長鄭麗君（左2）。（記者楊丞彧攝）

    前文化部長、現「青平台基金會」董事長鄭麗君（左2）。（記者楊丞彧攝）

    2023/05/27 10:58

    〔記者楊丞彧／台北報導〕2024總統大選「三腳督」態勢成形，民進黨提名賴清德、國民黨徵召侯友宜以及民眾黨提名柯文哲，外界也高度期待三位參選人之副手人選。前文化部長、現「青平台基金會」董事長鄭麗君被視為是賴清德之副手理想人選。對此，鄭麗君今（27）日接受媒體聯訪時回應，她目前沒有參與選舉的想法，黨內也沒有這樣的討論。她比較喜歡思考、喜歡做事，希望以自己喜歡做的事，來盡一份心力，一起為台灣努力。

    被問及多次被點名是賴清德未來副手，鄭麗君回應，青平台作為社會智庫，中心期盼是邀請社會各界與年輕人一起前瞻台灣的未來願景，期待在台灣每個關鍵時刻，集眾人之力深度思辨，思考台灣未來願景，這是她現階段最想做的一件事。

    鄭麗君強調，她也多次向各界報告，目前沒有參與選舉的想法，黨內也沒有這樣的討論。她期待大家多討論台灣社會願景，因為民主的主體在於「每一個人」，雖然她在民間，但也可以搭建平台，為願景對話盡一份心力。

    對於賴清德青年支持度仍待努力，是否有任何建議或解方？鄭麗君回應，青平台作為民間社會智庫平台，希望能多討論願景、不談選舉。不過就她所了解，賴清德主席對國家未來、台灣願景有許多深入的思考及想法。我們也看到，賴與青年互動，走入校園進行真誠的對話。對於選舉，我們期待的不是零和對抗，而是大家可以思辨台灣下一步、凝聚未來願景的一個重要過程。她認為，賴將逐步推出國家願景，一一地向社會各界及不同世代一起討論、一起凝聚對未來的理想。

    至於青平台會不會協助賴，鄭麗君強調，青平台已經成立12年，並不是為了特定選舉之目的而存在。過去，青平台促進青年公共參與，希望年輕人關心社會；現在，我們覺得更需要為青年造浪，造一個時代的浪，讓年輕人能前瞻台灣民主、永續發展以及更有希望的未來，這是最重要的事。

    對於行政院副院長鄭文燦今日稍早受訪時稱讚她是「非常棒的人才」，鄭麗君回應，她常開玩笑自己與鄭文燦等人是「老百合世代」，從過去學運的革命情感，到現在無論在體制內外，彼此碰面討論的話題都是台灣民主、永續未來，也都會彼此鼓勵。

    鄭麗君說，她常言黨內有許多比她優秀、適合的人才；黨內也了解，她是比較喜歡思考、喜歡做事的人。而她出身智庫，因此希望以她喜歡做的事，來盡一份心力，一起為台灣努力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鄭麗君是賴清德副手口袋名單之一？ 鄭文燦：她是很棒人才
    2023/05/27 10:08

    鄭麗君是賴清德副手口袋名單之一？ 鄭文燦：她是很棒人才
    新聞360》台大政治系假投票侯「被海放」墊底！學者揭三腳督決戰關鍵
    2023/05/26 18:30

    新聞360》台大政治系假投票侯「被海放」墊底！學者揭三腳督決戰關鍵

    擁機能．享前景「怡安商圈」成首選
    葛來儀：北京不熟悉侯友宜 傾向支持柯文哲
    2023/05/26 09:46

    葛來儀：北京不熟悉侯友宜 傾向支持柯文哲
    綠公布與詐團主嫌合照 侯友宜回擊：趕快來查我
    2023/05/25 12:51

    綠公布與詐團主嫌合照 侯友宜回擊：趕快來查我

    3基金打造聚富組合
    賴清德稱總統受質詢違憲 侯陣營強調未說過「備詢」
    2023/05/24 12:26

    賴清德稱總統受質詢違憲 侯陣營強調未說過「備詢」
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播