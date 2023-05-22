關切北市第3副市長 議員促督導人口政策

台北市人口回到250萬人，依規定將有第3名副市長，台北市長蔣萬安今（22日）在市議會表示通盤考量中，以市政推動順利、市民有感為考量。（記者田裕華攝）

2023/05/22 15:11

〔記者何玉華／台北報導〕台北市人口回到250萬人，依規定將有第3名副市長，台北市長蔣萬安今（22日）在市議會表示，第3位副市長的人選會考量市政推動順利、市民有感，參考過去市府分工，以及中長期市政規劃來選擇通盤考量，適才適所。

台北市長蔣萬安今天到台北市議會進行專案報告，內容包括人口政策；台北市議員鍾沛君關切第3位副市長人選，問蔣萬安是否已經開始徵詢？蔣萬安對於議員的追問，都表示通盤考量中，以市政推動順利、市民有感為考量。

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鍾沛君提到外傳多名資深議員包括王欣儀、王浩、秦慧珠等人，都是可能人選，蔣萬安有聯繫過嗎？還是空穴來風？蔣萬安笑而不答；鍾沛君表示，市府要成立人口對策委員會，她建議，第3位副市長未來應該督導專責人口對策「他自己的位置的位自己去保」。蔣說會納入考量。

市議員張斯綱接著追問，蔣萬安說，相關法制問題要跟內政部溝通協調，擔心回到250萬人一段時間，會不會再掉下來，屆時是不是會馬上再少一個副市長，因為過去沒有先例，所以預計5月底人口穩定一點後，會發文請示內政部。

蔣萬安也提到，人選會適才適所，以目前2位副市長分別督導工程、教育文化，未來會參考過去市府分工，以及中長期市政規劃來選擇第3名副市長。

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