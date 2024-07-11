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卸任立委更海闊天空 黃國書成立協會投入自閉症公益及書法創作

前立委黃國書秀出自己與兒子「歲月靜好」的彩墨書法作品。（記者蘇金鳳攝）

前立委黃國書秀出自己與兒子「歲月靜好」的彩墨書法作品。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/11 09:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕已卸任立委之職的黃國書，目前投入自己最喜愛的彩墨書法的創作及從事公益，成立「知書文教公益協會」，培育台灣更高階書法人才，更與台中市自閉症協會合作，為18歲以上的自閉症大朋友成立「知星日照站」，讓家長白天上班前可將大「星兒」們送到日照站，下班再接回家，預計7月底成立。

中市前立委黃國書不再參選立委，正投入自己熱愛書法的推廣，而且讓書法彩色化，但仍保有書法的傳統美，與逢甲大學漢學文化中心合作，辦理台灣書法研習，而參加研習對象非初學者，都是本身有書法底子的，暑假課程一出秒殺，課程有「孫過庭書譜草法解析」「張旭懷素草書比較與分析」等，相當專業。

此外，黃國書有一位20歲的自閉症兒，他表示，由於自閉症星兒們，在上完高中後，一般都是高中畢業後就不再升學，有能力做一些工作，如洗車、烘焙或小作手，有些無法就業者該如何？可能就在家中，但若是雙薪家庭，就有一位需要辭職來照顧這個大孩子。

黃國書感同身受，很希望台中市西區有一個有自閉症日照站，社會局一直找不到地點，他協助尋找，剛好林業生基金會在西區的據點要搬到嘉義，他向基金會表達成立日照站的意願，獲基金會支持。

他開心的說，「知星日照站」將可設在西區，輔導員及教保員都已待命，只要完成立案就可運作，預計７月底可試營運。

黃國書表示，「知星日照站」只收18歲以上的身障兒，大約可收15名，讓父母在白天帶著星兒來日照站，晚上再接回家，家長可安心工作。

黃國書更開心秀出自己彩墨書法作品，其中一幅是他跟兒子一同完成，書法是自己所書，而底色就是兒子所畫。

另外，較令有星兒家長擔憂的是，一旦父母老去甚至辭世，星兒們該如何？黃國書語重心長的表示，希望政府能建構一個可以照顧已年老的自閉兒共同家園，相關費用可由家長所遺留下的財產進行信託進行部份負擔，讓老星兒們雖已年老仍有人照顧。

前立委黃國書卸任立委之職後從事書法及公益推廣。（記者蘇金鳳攝）

前立委黃國書卸任立委之職後從事書法及公益推廣。（記者蘇金鳳攝）

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