大學分科測驗今明登場 4重點未做到恐扣分

113分科測驗今明兩天舉行。（資料照）

2024/07/12 06:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕113學年度分科測驗今、明2天（12、13日）登場，全國共4.2萬考生報名。大考中心特別提醒4項原則，包括考生應攜帶有效證件正本應試、答題卷上必須簽署全名、行動電話完全關機、考試結束鈴聲響畢停止作答等，以避免遭扣不必要的分數。

根據大考中心試程安排，今首日考物理（8時40分至10時）、化學（10時50分至12時10分）、數學甲（14時分至15時20分）及生物（16時10分至17時30分）等4科，明次日考歷史、地理、公民與社會3科，各科考試時間均為80分鐘。各考科均有選擇題，數學科有選填題，並皆有非選擇題型或是混合題型，混合題型是指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型，為題組形式。

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大考中心統計，今年報名人數總計4萬2138人，與去年相近。各科中以數學甲最多人選考，有2萬6575人、後面依序為化學2萬3709人、物理2萬3135人、公民與社會2萬1147人、歷史2萬31人、地理1萬7750人，生物科最少人選考，有1萬5481人。成績預計7月29日公布，8月初登記志願、繳費，並於8月中旬獲知錄取結果。

有鑑於歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，大考中心提醒，應試有效證件正本包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

此外，考試期間，為避免手機可能因地震告警訊息服務發出聲響造成違反試場規則，考生勿隨身攜帶手機進入試場，或應將手機完全關機或拔掉電池並放在指定地點（臨時置物區）。一旦手機發出聲響或震動則為違規，將送請考試委員會依違規處理辦法審議，並扣減該節成績。

而考試期間天氣普遍高溫炎熱，午後則可能因對流旺盛，使部分區域有較大的午後雷陣雨發生機率，考生除注意防曬、防中暑並多補充水分外，建議攜帶雨具備用。考前做好個人健康維護，有須進入護理站，或有發燒或呼吸道症狀、 COVID-19 快篩陽性或確診之考生，建議全程佩戴口罩；一般考生與監試人員建議自主佩戴口罩。

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