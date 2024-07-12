為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大學分科測驗今明登場 4重點未做到恐扣分

113分科測驗今明兩天舉行。（資料照）

113分科測驗今明兩天舉行。（資料照）

2024/07/12 06:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕113學年度分科測驗今、明2天（12、13日）登場，全國共4.2萬考生報名。大考中心特別提醒4項原則，包括考生應攜帶有效證件正本應試、答題卷上必須簽署全名、行動電話完全關機、考試結束鈴聲響畢停止作答等，以避免遭扣不必要的分數。

根據大考中心試程安排，今首日考物理（8時40分至10時）、化學（10時50分至12時10分）、數學甲（14時分至15時20分）及生物（16時10分至17時30分）等4科，明次日考歷史、地理、公民與社會3科，各科考試時間均為80分鐘。各考科均有選擇題，數學科有選填題，並皆有非選擇題型或是混合題型，混合題型是指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型，為題組形式。

大考中心統計，今年報名人數總計4萬2138人，與去年相近。各科中以數學甲最多人選考，有2萬6575人、後面依序為化學2萬3709人、物理2萬3135人、公民與社會2萬1147人、歷史2萬31人、地理1萬7750人，生物科最少人選考，有1萬5481人。成績預計7月29日公布，8月初登記志願、繳費，並於8月中旬獲知錄取結果。

有鑑於歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，大考中心提醒，應試有效證件正本包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

此外，考試期間，為避免手機可能因地震告警訊息服務發出聲響造成違反試場規則，考生勿隨身攜帶手機進入試場，或應將手機完全關機或拔掉電池並放在指定地點（臨時置物區）。一旦手機發出聲響或震動則為違規，將送請考試委員會依違規處理辦法審議，並扣減該節成績。

而考試期間天氣普遍高溫炎熱，午後則可能因對流旺盛，使部分區域有較大的午後雷陣雨發生機率，考生除注意防曬、防中暑並多補充水分外，建議攜帶雨具備用。考前做好個人健康維護，有須進入護理站，或有發燒或呼吸道症狀、 COVID-19 快篩陽性或確診之考生，建議全程佩戴口罩；一般考生與監試人員建議自主佩戴口罩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大學分科測驗7/12、13登場 新北市7/11開放看考場
2024/07/06 13:03

大學分科測驗7/12、13登場 新北市7/11開放看考場
大學重考生人數增加？ 教長：重考是降低的
2024/07/04 10:35

大學重考生人數增加？ 教長：重考是降低的

買房就買完工耐震宅 2~3房住近台積電
《大學申請放榜》錄取國立大學 北門高中至少頒1.5萬獎學金
2024/06/14 05:30

《大學申請放榜》錄取國立大學 北門高中至少頒1.5萬獎學金
大學申請入學 台南女中逾半數錄取頂尖大學
2024/06/13 20:27

大學申請入學 台南女中逾半數錄取頂尖大學

種下滿滿希望！日月光發揚三好精神落實永續
113分科測驗7/12、13登場 7/11下午開放看考場
2024/07/09 11:09

113分科測驗7/12、13登場 7/11下午開放看考場
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播