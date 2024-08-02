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嘆故宮缺捷運、沒美食！網問台灣不懂搞觀光：大撒幣蓋蚊子館？

網友發文說，「故宮外面根本沒這種等級景點該有的建設，附近沒東西吃，國際旅客機場跟車站過去的公車搭起來也不順。」（資料照）

網友發文說，「故宮外面根本沒這種等級景點該有的建設，附近沒東西吃，國際旅客機場跟車站過去的公車搭起來也不順。」（資料照）

2024/08/02 23:14

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣豐富景點與美食吸引許多外國遊客訪台，不過有網友表示，台灣有故宮這種國際等級的大景點，結果附近根本沒這種等級景點該有的建設，周邊的大眾交通也非常不順，因此質疑，「台灣是不是真的不懂搞觀光？」

一名網友在PTT以「台灣是不是真的不懂搞觀光」為題發文，認為故宮是國際等級的大景點，結果台北大眾運輸發展太久，中央還蓋了故宮南院，結果故宮外面根本沒這種等級景點該有的建設，不但附近沒東西吃，國際旅客機場跟車站過去的公車搭起來也相當不順，直言「根本沒一個國際景點該有的建設」。因此質疑，「為什麼台灣整天大撒幣蓋各種蚊子館，卻不先把現有資源的故宮周圍整頓好讓外國客去得更舒服？」

貼文曝光後，網友紛紛留言討論，「資源太分散了」、「故宮不拉條捷運真的怪」、「真的很不懂，遇到觀光客說台灣好像來玩只有吃吃吃」、「搞觀光不是只有吃，還有衣住行育樂」、「國際情勢也是一個問題，老外都覺得台灣隨時會戰爭很危險」。

不過也有人認為，「當一個鄉鎮的建設可以真正的讓在地人感覺到舒適、幸福、便利，自然而然就會吸引到外地人，甚至是外國人來拜訪」、「反正我是不會因為一個城市或據點的交通便利就選擇去那裡觀光的，這個是加分項而已。至於腹地倒是真的，一個點如果孤掌難鳴的話，本身不夠豐富，發展到頂也就那樣了」。

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