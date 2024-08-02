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中國媳婦曝「台灣婆婆態度」網羨慕喊：上輩子拯救地球了

中國媳婦稱，台灣婆婆把她當親生女兒看待。示意圖，非當事人。（美聯社）

中國媳婦稱，台灣婆婆把她當親生女兒看待。示意圖，非當事人。（美聯社）

2024/08/02 23:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕婆媳氣氛是否融洽，是許多人妻婚後最擔心的問題。一名中國人妻在臉書社團分享，嫁給小自己2歲的台灣老公，平時不需要做家事，婆婆下班後也還會煮飯，讓原PO直呼，「婆婆把我當親生女兒一樣看待」。貼文曝光，引起網友直喊羨慕，「只能說妳上輩子燒好香」。

網友近日在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區發文，從中國福建嫁來台灣，來台後不但不用上班，也不需要煮飯以及做家事，而婆婆下班回家後還會煮飯給她吃，讓原PO相當感動「真的很感謝婆婆，比我媽對我還好」。

該文曝光，引起許多網友熱議，「好好珍惜這麼好的婆婆，別讓她太累了」、「好婆婆難遇，要好好珍惜」、「相信這樣的公公、婆婆，老了需要被照顧的時候，也能得到他人好的對待，是善的循環啊」、「這樣很棒，是個非常好的婚姻羨慕」、「妳也要對婆婆好，人要互相」。

另外，也有網友質疑，「應該結婚沒幾年，還沒生吧」、「這是剛結婚吧」、「只能說時間會證明一切」、「所以要珍惜不要當應該」、「多少還是得幫忙一下吧」、「是懷孕了才不用做事吧」。

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