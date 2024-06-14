《大學申請放榜》錄取國立大學 北門高中至少頒1.5萬獎學金

2024/06/14 05:30

〔記者楊金城、洪瑞琴／台南報導〕大學個人申請昨天放榜，國立北門高中有一○八名學生上榜，其中卅四名錄取國立大學，錄取國立大學至少獲頒一萬五千元獎學金；學測最高五十六級分的陳宥軍錄取中央大學財務金融學系就讀。另有四位弱勢生透過願景計畫外加名額錄取國立台南大學、嘉義大學。

校長吳俊憲表示，繁星推薦甄選已有六十三名學生錄取，其中卅二名進入國立大學，加上這次個人申請有卅四名錄取國立大學，整體成果豐碩，成績亮眼。

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台南二中共有近三○○人上榜，台南女中錄取頂尖大學則有一六八人，表現亮眼。

台南二中表示，其中錄取國立學校學生佔五成七以上，更有超過二成以上的學生錄取中字輩以上學校。由繁星推薦與個人申請兩個管道進入大學之學生，總計到目前為止已近七成為準大學生，但仍有二○○多位學生正積極準備要參加七月中旬辦理的分科測驗考試。

台南女中表示，今年大學個人申請統一分發放榜，該校錄取台大廿七人，成大四十三人，清大十九人，陽明交大十九人，政大十一人，醫學科系（含醫學系、牙醫系、中醫系）十位，錄取頂尖大學共有一六八人，佔五十二％。

南女表示，今年應屆畢業生有六五四位，目前已知錄取榜單共三二二位，期待尚在為分科測驗打拼的同學堅持到最後，在七月十二、十三日分科測驗考試中取得更優異的表現。

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