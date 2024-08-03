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形同失去雙腿！ 無尾座頭鯨美西海域苦撐 令人心碎

這隻鯨魚躍出水面時，明顯可見沒有鯨魚招牌特徵尾鰭。（美聯社）

這隻鯨魚躍出水面時，明顯可見沒有鯨魚招牌特徵尾鰭。（美聯社）

2024/08/03 18:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國華盛頓州水域近日出現一隻無尾座頭鯨，專家指出，這隻鯨魚可能是被某種繩索或漁具纏繞，導致失去鯨魚招牌特徵尾鰭，由於鯨魚是利用尾鰭推進，沒了尾鰭可能形同等死。

根據多家美國和加拿大地方媒體報導，這隻鯨魚最初是7月10日，在加拿大卑詩省的坎貝爾河附近被人目擊，第二次是7月23日被發現，出現在華盛頓州聖胡安群島與加拿大卑詩省之間的內陸海薩利希海（Salish Sea），之後到目前為止，未再有目擊紀錄。

《美聯社》2日引述接獲通報前去處理的其中一名專家、華盛頓州「鯨魚博物館」研究主任法雷爾（Jessica Farrer）說法，看到這隻鯨魚的情況「令人心碎」，她過去也看過受傷的座頭鯨，但是沒見過這樣的情況，「這就像我們失去了雙腿」。

該博物館旗下「聖胡安郡海洋哺乳動物受困網絡（San Juan County Marine Mammal Stranding Network）」臉書粉專上貼出的影片顯示，當時這隻鯨魚連游泳都顯得很困難。「坎貝爾河鯨魚守望（Campbell River Whale Watching）」組織共同創辦人布魯斯（Tyler Bruce）說，這隻鯨魚失去了牠相當重要的一部分，這景象「令人震驚」。

法雷爾說，專家看過照片和影像後結論認為，這隻座頭鯨可能因為被東西纏住而失去尾鰭，但是還不知道是被什麼物體纏住。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）漁業處資料，座頭鯨面臨的其中一種危險，是被漁具纏住，例如繫繩、籠子和漁網；其他如被船隻撞擊或驚擾，以及氣候變遷對其食物來源的可能影響。該署指出，證據顯示，大多數座頭鯨都曾經歷過被物件纏住，但通常能自行脫困，至於因此死亡的鯨魚數量並無清楚的統計。

華盛頓州卡斯卡迪亞研究團體（Cascadia Research Collective）研究主任卡蘭柏基狄斯（John Calambokidis）說，沒了尾鰭的座頭鯨不太可能活得下去，動物被外物纏住最慘的其中一點，不只是會死，更在於牠們是慢慢地受折磨而死。

根據NOAA漁業處統計，去年華盛頓、奧勒岡、加州有16起經證實的座頭鯨纏繞事件，2016年這三地這類事件一度高達40起。卡蘭柏基狄斯認為，實際案例數量可能更高。

華盛頓州鯨魚博物館提供7月23日，出現在該州海域一隻失去尾鰭的座頭鯨。（美聯社）

華盛頓州鯨魚博物館提供7月23日，出現在該州海域一隻失去尾鰭的座頭鯨。（美聯社）

華盛頓州鯨魚博物館提供7月23日，出現在該州海域一隻失去了尾鰭的座頭鯨。（美聯社）

華盛頓州鯨魚博物館提供7月23日，出現在該州海域一隻失去了尾鰭的座頭鯨。（美聯社）

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