高雄表揚70導護天使！她因兒車禍往生 自願保護學童安全

明義國中導護志工楊素珍不想讓學童過馬路發生危險，擔任導護志工20多年，只要看到小朋友安全上下學就很欣慰。（記者許麗娟攝）

2024/08/02 19:57

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今日舉行導護志工表揚大會，其中，明義國中志工楊素珍因兒子交通事故過世，她將悲傷化做行動，加入志工行列保護學生上下學安全，也把學生當做孫子互動，同時也擔任反毒春暉志工每周到校關懷學生。

高雄市有超過200所學校設置導護志工隊，導護志工人數高達5100人，今天教育局表揚70位獲得今年度績優的導護志工，幾乎每位都是數十年來全年無休，只為了保護學童平安上下學。

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獲獎的明義國中志工楊素珍今年75歲，在她48歲時，20歲的兒子某天騎機車被闖紅燈的汽車撞死並肇事逃逸，讓當時的她一直活在悲傷中，直到有一天，她看見很多小朋友都用跑過馬路，直覺相當危險，49歲那年她就決心化悲傷為力量，到學校站崗擔任導護志工，而且一次守護桂林國小、明義國中、明義國小3所學校，只要看到小朋友安全上下學就很欣慰。

不僅如此，楊素珍還擔任反毒春暉志工，每周五上午到校關懷學生，並主動協助整理校園，常常在炎熱太陽下修剪花木，每天都在校園中做到中午才願意離開，無私的服務精神令人佩服。

今年高齡86歲的大義國中導護志工洪王麗珠，早年因照顧家人，直到76歲才開始投入志工的行列，後來覺得兒女都大了、生活也空閒下來，尤其看到小朋友就像看自己的孫子一樣，而決定出來擔任勝利國小和大義國中的導護志工，短短10年就快速累積將近3000個小時，她說，每天出來擔任志工後，覺得身體變好了，也準備要活到老、做到老。

水寮國小黃家永投身導護志工至今邁入19年了，原本是爸爸黃文雄站崗當導護志工，但因眼睛退化而無法服務，黃家永說，水寮國小是他的母校，當時她送剛就讀小一方大女兒上學時，發現她上學的路上沒有人站崗，於是穿上父親的志工背心繼承擔任志工，父子倆加起來擔任志工近40年，他說當導護志工「越當越快樂！」此外，曾有學校家長受傷行動不便，他還主動到他家中接送3個孩子上下學，也時常扶助弱勢家庭子女，挹注愛心捐款，讓貧困孩子吃早餐，有活力上學！

65歲的鹽埕國中曾詠琇擔任志工24年，先生長期遠洋，她獨力照顧婆婆與3個子女，個性活潑的她也在學校擔任志工，但2015年1月，當時27歲的女兒下班時自撞車禍往生，讓她沉寂於悲傷之中無法走出來，幸好鹽埕國中校長王俊哲每天打電話關心她，找事情讓她做，讓她能夠走出悲傷、不會胡思亂想。

曾詠琇說，她當志工得過很多獎，但獲得導護志工表揚最為驕傲，因為付出的同時，自己也在成長和獲得很多，讓她從最困難心境中站出來，也和志工朋友們相約要一直站到無法站。

86歲的大義國中導護志工洪王麗珠，雖然76歲才開始擔任志工，卻累計3000小時，而且會一直做下去。（記者許麗娟攝）

水寮國小黃家永接下20多年志工父親的背心，父子共擔任導護志工近40年。（記者許麗娟攝）

鹽埕國中曾詠琇（右）擔任志工24年，原本因女兒車禍往生而無法走出來，在鹽埕國中校長王俊哲（左）不斷關懷和拉她出來做事，讓她因此走出悲傷。（記者許麗娟攝）

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