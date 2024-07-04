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大學重考生人數增加？ 教長：重考是降低的

大學重考生人數增加？教育部長鄭英耀今日在立法院教育委員會前受訪澄清，因大學招生供給量足，加上輔導高中生適性選科系，以及大學提供更多跨領域的機會，重考生人數和比率是不增反降。（記者林曉雲攝）

大學重考生人數增加？教育部長鄭英耀今日在立法院教育委員會前受訪澄清，因大學招生供給量足，加上輔導高中生適性選科系，以及大學提供更多跨領域的機會，重考生人數和比率是不增反降。（記者林曉雲攝）

2024/07/04 10:35

〔記者林曉雲／台北報導〕大學重考生人數增加？教育部長鄭英耀今日在立法院教育委員會前受訪澄清，因大學招生供給量足，加上輔導高中生適性選科系，以及大學提供更多跨領域的機會，因此重考生比率是不增反降，過往指考重考率約25％，108課綱之後降低到14％，學測重考率則約10％左右。

鄭英耀表示，重考生越來越多的資訊不太正確，108課綱上路以後，指考改為分科測驗，過去的指考重考生佔比約25％，108課綱以後，分科測驗重考比率約13％至14％，重考生的人數和佔比是降低的。

鄭英耀說明，大學的招生供給量充足，更多高中職學生能夠順利進入大學讀書，108課綱也鼓勵學生適性揚才，適性地選擇大學科系，此外，大學提供非常多跨領域學習機會，以培養更多人文加科技這樣的斜槓人才，對青少年及新世代人才培育，大學提供更豐富的學習環境及發展的可能性，重考生的比例事實上是在降低，至於學測的非應屆考生比例學測則約10％至13％。

依大考中心統計，分科測驗（110前是指考）非應屆重考生人數，108年21.97％（10791人）、109年26.87％（11758人）、110年27.59％（11291人）、111年13.99％（4070人）、112年14.3％（6042）；學測重考生人數，108年10.03％（13878人）、109年13.38％（17858人）、110年12.13％（15596人）、111年7.96％（9270人）、112年10.09％（11962人）、113年11.99％（14412人）。

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