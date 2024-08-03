外國大叔也挺台！麟洋配現場揮「台灣國旗」1招勸退保全

美國大叔奧運現場揮「台灣國旗」。（擷取自Threads）

2024/08/03 19:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年法國巴黎奧運羽球男雙項目備受關注，其中台灣男子雙打組合「麟洋配」的王齊麟和李洋表現出色，成功打進金牌戰。一名網友在社群平台分享，在麟洋比賽時，有位住過台灣的美國大叔，在奧運現場揮舞著台灣國旗，即便被保全制止，仍然澆不熄大叔的熱情。貼文曝光，許多網友大讚，「謝謝對台灣友善的外國人！」

網友近日在Threads發文，昨天的比賽中，發現一位超愛台灣的外國大叔，在現場努力的幫台灣隊加油，「我爸旁邊坐了一個住過台灣的外國大叔，超大聲的幫台灣加油、揮我們的國旗，一開始只拿小面的，後面直接不演拿超大國旗出來」。

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原PO透露，比賽過程中，現場保全看到有跑來制止，不過，這位大叔卻絲毫不畏懼，還跟對方互罵，「罵到對方直接不管了」，讓原PO直呼，「超爽！」另外，有網友補充，這名外國人是在台灣工作的美國人，特地專程飛去法國看奧運幫台灣隊加油。

貼文曝光，引起網友熱議，「在法國就是據以力爭吵就對了！有吵有機會」、「保安：我也只是來打個工的罵我幹嘛，不管了不管了」、「毛巾被沒收的那家人，應該也很想跟保全對罵」、「以後要帶好幾面旗子，被搶走了，再默默拿出備用的」、「他人都是正大光明地秀國旗當他國人，我就不懂了，台灣人以台灣為榮帶國旗哪裡有問題」。

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