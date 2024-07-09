113分科測驗7/12、13登場 7/11下午開放看考場

113分科測驗7/12、7/13登場，大考中心表示，7/11下午開放看考場。（資料照）

2024/07/09 11:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕113學年度分科測驗將於本月12日（五）至13日（六）舉行，共有約4.2萬人報考，大考中心今天公布試場分配表，11日（四）下午2至4時則將開放考生查看試場及座位。大考中心提醒，考生務必攜帶應試有效證件正本供查驗，手機發出聲響或震動就違規，而針對地震也已擬定「繼續考試、就地掩護、緊急疏散」3項應變處理。

113分科測驗7月12日首日考物理、化學、數學甲、生物；7月13日第二日考歷史、地理、公民與社會，各考科均有選擇題型，數學科有選填題型，並皆有非選擇題型或混合題型。分科測驗成績採級分制，各科最高60級分。

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大考中心表示，分科測驗試場分配表及考試地點於今天（9日）上午9時起，於大考中心網站公布。而試場查看開放時間，為11日下午2時至4時，無論考生實際應考日程，如要查看試場及座位均需於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。

有鑑於歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，大考中心也提醒，應試有效證件正本包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

此外，考試期間，為避免手機可能因地震告警訊息服務發出聲響造成違反試場規則，考生勿隨身攜帶手機進入試場，或應將手機完全關機或拔掉電池並放在指定地點（臨時置物區）。一旦手機發出聲響或震動則為違規，將送請考試委員會依違規處理辦法審議，並扣減該節成績。

針對可能發生地震情況，大考中心提到，若地震輕微，經判斷不影響考生應試及安全時，則「繼續考試」；若地震搖晃劇烈，經判斷已影響考生應試及安全時，應依監試人員指示停止作答，原試場「就地掩護」；若地震嚴重，考（分）區主任判斷牆壁有裂痕或門窗變形或建築受損崩壞之虞等情形時，將宣布「試場進行緊急疏散，暫停考試」。

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