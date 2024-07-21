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驚！嘉義知名「東石水中屋」水域 魚蝦成群暴斃

嘉義縣沿海知名的人氣景點「東石水中屋」水域魚蝦成群暴斃。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣沿海知名的人氣景點「東石水中屋」水域魚蝦成群暴斃。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/21 11:52

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位於台61線西部濱海公路旁、嘉義沿海人氣景點「東石水中屋」，周邊水域今天早上出現大量的魚蝦浮屍，現場臭氣沖天，不少慕名前來的遊客掩鼻急退，東石鄉長林俊雄獲報，隨即指示消防隊派員前往撈除魚屍，希望能將異味降到最低。

陳姓鄉民指出，今天一早6點左右騎機車行經「水中屋」附近，異臭味撲鼻而來，循著臭味發現「水中屋」鄰西部濱海公路平面路段的廢棄魚塭佈滿魚屍，景象怵目驚心，由於隔壁一樣廢棄的魚塭並沒有出現魚屍，懷疑是有不肖人士趁著黑夜偷倒死魚。

縣府農業處漁業科長張建成根據陳姓鄉民提供的影、照片分析，指可能午後雷陣雨缺氧致魚蝦成群暴斃，表示夏季高溫，水中溶氧會降低，加上水溫高藻菌更易滋生，若倒藻時水中溶氧會大幅減少，而且產生氨氮物質，魚隻就會發生死亡。

張建成進一步說，由於水中屋旁的魚塭已經廢養，並沒有水車等增氧設備，加上不像專業養殖漁民會進行水質及底土管理，確實容易發生缺氧死亡事件。

林俊雄指出，水中屋從早到晚各有不同的美麗景致，經攝影師拍照在網路分享後，成了網紅取景的熱點，更有不少遊客慕名前來拍照，是嘉義沿海人氣最旺的景點之一，為避免魚蝦屍體在高溫炎熱的天氣下發出惡臭影響環境，獲報就請清潔隊員前往撈除，希望將衝擊降到最低。

人氣景點「東石水中屋」水域下風處佈滿魚屍。（記者蔡宗勳攝）

人氣景點「東石水中屋」水域下風處佈滿魚屍。（記者蔡宗勳攝）

清潔隊員在「東石水中屋」水域打撈魚屍。（記者蔡宗勳攝）

清潔隊員在「東石水中屋」水域打撈魚屍。（記者蔡宗勳攝）

清潔隊員在「東石水中屋」水域打撈魚屍。（記者蔡宗勳攝）

清潔隊員在「東石水中屋」水域打撈魚屍。（記者蔡宗勳攝）

「東石水中屋」水域蝦子疑因缺氧跳到岸上死亡。（記者蔡宗勳攝）

「東石水中屋」水域蝦子疑因缺氧跳到岸上死亡。（記者蔡宗勳攝）

「東石水中屋」水域蝦子疑因缺氧有些跳到岸上死亡，有些在岸邊掙扎。（記者蔡宗勳攝）

「東石水中屋」水域蝦子疑因缺氧有些跳到岸上死亡，有些在岸邊掙扎。（記者蔡宗勳攝）

「東石水中屋」水域魚蝦暴斃，圖為金錢魚的魚屍。（記者蔡宗勳攝）

「東石水中屋」水域魚蝦暴斃，圖為金錢魚的魚屍。（記者蔡宗勳攝）

「東石水中屋」水域蝦子疑因缺氧跳到岸上死亡。（記者蔡宗勳攝）

「東石水中屋」水域蝦子疑因缺氧跳到岸上死亡。（記者蔡宗勳攝）

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