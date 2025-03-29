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    緬甸地震曼谷大樓塌 中媒報導自家豆腐渣工程不到1天新聞秒下架

    中媒《鳳凰網》曾報導，該大樓為中鐵十局與另間泰國企業合資建造；而《網易新聞》則報導指出，強震發生後中鐵十局將過去慶祝文刪除一事。不過兩篇新聞發布不到一天，已經全部被下架。（擷取自網路）

    中媒《鳳凰網》曾報導，該大樓為中鐵十局與另間泰國企業合資建造；而《網易新聞》則報導指出，強震發生後中鐵十局將過去慶祝文刪除一事。不過兩篇新聞發布不到一天，已經全部被下架。（擷取自網路）

    2025/03/29 11:54

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸週五（28日）中午發生劇烈強震，鄰國泰國也傳出重大災情，一棟興建中的摩天大樓徹底震垮夷平，而這棟大樓是泰國國家審計局，承建單位是中國公司「中鐵十局」。事後有中國媒體報導相關新聞，不過不到1日新聞就被下架。

    泰國一棟興建中的摩天大樓昨日受到地震影響，徹底被震垮夷平。而這棟大樓是泰國國家審計局，承建單位是中國公司「中鐵十局」。有網友隨後發現，去年中鐵十局曾在網上高調發文「慶祝封頂」，還號稱將是中鐵十局在泰國發展的一張名片，但強震發生後中鐵十局也隨即將慶祝文刪除，引發網友議論。

    而在昨日地震發生後沒多久，中媒《鳳凰網》曾報導，該大樓為中鐵十局與另間泰國企業合資建造；而《網易新聞》則報導指出，強震發生後中鐵十局將過去慶祝文刪除一事。不過兩篇新聞發布不到一天已經全部被下架。另外，在中國網路搜尋引擎上蒐尋「中鐵十局」，也完全找不到相關新聞。

    「中國中鐵」官方微博上也對此事一句不談，最新一篇貼文停留在昨日下午宣傳：「中國中鐵各單位積極組織世界水日、中國水週護水宣傳活動」。這樣的態度也引發自家網友不滿，痛罵：「十局在蓋的大樓塌了，能發些具體情況嗎？咋跟什麼都沒發生一樣呢？中鐵十局不歸中鐵管嗎？」

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