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新竹火車站地下道變街友「岩盤浴」 行人嘆無路可走、也不敢走

新竹火車站地下道已變街友岩盤浴場地，市民及遊客抱怨：地下道根本幾無路可走、也不敢走。（記者洪美秀攝）

新竹火車站地下道已變街友岩盤浴場地，市民及遊客抱怨：地下道根本幾無路可走、也不敢走。（記者洪美秀攝）

2024/07/11 12:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有讀者及旅客投訴反映，新竹火車站地下道已被街友盤據，甚至家當都搬來，大剌剌躺在路中央，諷地下道已成「岩盤浴」，行人經過還可能會被咆哮。新竹市政府社會處強調除了每週定期訪視、輔導，轄區員警也會前往關切，後續也會調整聯合巡查頻率。

有旅客及學生族每天都會行經新竹火車站地下道，但也抱怨地下道已被街友佔據，讓行人心驚驚，尤其是清晨或是晚上，根本不敢走地下道，不少街友都躺在地下道中間，諷地下道已成新竹獨特岩盤浴奇景，誇張景象讓旅客根本不敢走地下道，如果與街友對視，還會被咆哮，擔心人身安全受威脅，也抱怨市府不管不處理，讓新竹火車站地下道變成治安隱憂。

新竹市政府社會處表示，有關火車站地下道遭街友占用，警察局轄區員警都會到場關切並請街友自律。市府除每週固定3次夜間訪視，及不定期巡訪街友經常露宿的地點，後續也會與相關局處持續關懷及勸導，並請街友保持環境整潔。

社會處表示，另環保局也會定期每週2次清掃地下道，且會由工務處不定時加強清掃，後續也會調整聯合巡查頻率。街友如有經濟與安置照顧議題，也會請社政單位協助處理；若遇街友有行為失序問題，由警政單位辦理，而場地管理單位也會即時掌握街友現況。

新竹火車站地下道已變街友岩盤浴場地，有街友大剌剌躺在地下道中間，市民及遊客抱怨：地下道根本幾無路可走、也不敢走。（照片取自網路社群貼文）（記者洪美秀攝）

新竹火車站地下道已變街友岩盤浴場地，有街友大剌剌躺在地下道中間，市民及遊客抱怨：地下道根本幾無路可走、也不敢走。（照片取自網路社群貼文）（記者洪美秀攝）

新竹火車站地下道已變街友岩盤浴場地，有街友大剌剌躺在地下道中間，市民及遊客抱怨：地下道根本幾無路可走、也不敢走。（照片取自網路社群貼文留言）

新竹火車站地下道已變街友岩盤浴場地，有街友大剌剌躺在地下道中間，市民及遊客抱怨：地下道根本幾無路可走、也不敢走。（照片取自網路社群貼文留言）

新竹火車站地下道已變街友岩盤浴場地，有街友大剌剌躺在地下道中間，市民及遊客抱怨：地下道根本幾無路可走、也不敢走。（記者洪美秀攝）

新竹火車站地下道已變街友岩盤浴場地，有街友大剌剌躺在地下道中間，市民及遊客抱怨：地下道根本幾無路可走、也不敢走。（記者洪美秀攝）

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