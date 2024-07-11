高市青年局赴日取經 邀太刀川英輔訪高合作

高市青年局長張以理（右）與NOSIGNER設計事務所負責人太刀川英輔（左）互贈鋼筆，並力邀太刀川來高雄辦理展覽。（高市青年局提供）

2024/07/11 09:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為強化設計產業創新，高市青年局首度赴日取經，拜會日本工業設計協會理事長太刀川英輔等人，力邀太刀川造訪高雄青創空間Pinway，評估雙邊合作可能性。

高雄市青年局長張以理近日前往日本，拜會設計師太刀川英輔，他是日本工業設計協會史上最年輕理事長、也是NOSIGNER創辦人，席間，太刀川熱情闡述社會設計為生活帶來的改變，從家喻戶曉《東京防災手冊》、地方創生活化偏鄉，聊到新銳人才培育、設計產業鏈應用議題，雙方相談甚歡。

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張以理指出，高雄市青年局建立設計徵件競賽平台，改造經典老牌企業形象，也是以設計思考出發，因此對於太刀川用設計理念推動重建地方產業感到敬佩，值得借鏡學習。

張以理也力邀太刀川英輔走訪駁二Pinway8號倉庫，評估辦理展覽活動，盼雙方在設計產業發展有合作機會，太刀川當場應允到訪高雄，有更多實質交流。

近年日本新創生態圈相當活躍，高雄市青年局也受邀參加國家新創品牌Startup Island TAIWAN在大阪舉行的新創交流開幕活動，觀摩日本新創市場；另還前往日本貿易振興機構（JETRO）拜會，與京都所所長庄秀輝建立聯繫管道，期盼雙方新創圈更多交流，未來有機會針對人才培育和青年就業困境等議題，進行實質討論。

青年局長張以理表示，此行也拜會日本設計振興會，以往該會到台灣只在北部辦理宣傳說明會，他向振興會提出明年移師高雄舉辦，盼幫助在地設計師提升國際視野。

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