其實略懂NBA 鄭運鵬：我從「東鳥西魔」開始看球

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今受訪透露自己其實是從80年代末開始追NBA。（記者許倬勛攝）

2022/11/09 14:45

〔記者許倬勛／桃園報導〕NBA明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟我國T1職籃桃園永豐雲豹為籃壇投下震撼彈，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬也在臉書發表意見，笑稱「從小看『魔獸』」打球引發網友議論；鄭受訪回應，他早在80年代末就開始看「東鳥西魔」柏德（Larry Bird）、魔術強森（Magic Johnson），從小看霍華德其實是代表魔獸很長青，僅是玩笑話而已。

我國籃球史上最大咖NBA球星「魔獸」霍華德空降職籃，鄭運鵬在臉書表示歡迎，「我從小就看過魔獸在魔術隊打球，他的肌肉和身材真的很有優勢，幾乎是瘦版的歐尼爾。」相關言論立刻遭到網友質疑，網友表示，鄭運鵬比霍華德大13歲，在2004年霍華德進入NBA時，鄭運鵬已經31歲了，被酸在蹭話題。

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鄭運鵬受訪解釋臉書的玩笑話，他說，自己從學生時代開始迷NBA，當時還是「東鳥西魔」的年代，事實上魔獸對他而言還算新生代的球星，但霍華德從2004年進入聯盟，籃球職涯延續迄今10多年，像湖人招牌球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）一樣是長青樹，他才會打趣說「從小看到大」。

藉著霍華德加盟職籃新聞，鄭運鵬也重申「設施再進化，到處好運動」、「運動就是觀光」、「訓練再加碼，選手大後盾」體育政見，希望從體育設施、觀光與照顧等三面向，全方位啟動桃園市的體育發展。

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