爭取桃園航空城住戶支持 雙鄭宣布「加碼」照顧拆遷戶

民進黨桃園市長候選鄭運鵬、黨內大園區市議員候選人游吾和聯合競總成立，鄭運鵬宣布，將「加碼」照顧桃園航空城拆遷戶。（記者鄭淑婷攝）

2022/11/06 16:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、桃園市長鄭文燦今到大園造勢，同時宣布加碼桃園航空城拆遷補助，除了加發20%的特別補償金，另對安置街廓自建的住戶加發50萬元建照申請補助，並保障弱勢住戶最低25坪的安置住宅。

鄭運鵬表示，桃園航空城經歷30場聽證會、2萬多人參與，現已逐步開始推動，市府代為辦理的1800公頃，10個工區也已完成發包，未來航空城將有各種先進產業進入，這幾天他與鄭文燦聊了多次，為了航空城下一步更順利，也因應國際原物料上漲及缺工、缺料等問題，將加碼推出2大方案，讓住戶重建更加順利。

請繼續往下閱讀...

鄭運鵬表示，第1，對於航空城內的民宅住戶加發20%特別補償金，若進入到安置街廓，除了加發20%，考量住戶需要自己建屋、申請建照及水電等，將補助50萬元的申請費用；第2，航空城區域內有多數居民自願拆遷，但也有坪數較少的弱勢住戶，無法在新的安置街廓或新的重劃區買到合適的住宅，每戶將給予最低25坪的保障，讓住戶能在安置街廓安居。

鄭文燦也表示，他已與鄭運鵬討論好，明年航空城重建時再加發20%及50萬元建照申請補助費，另針對特別弱勢、補償金不夠的家庭，將給予安置住宅最小坪數25坪的保障，若想買大一點，最高可買到55坪。

桃園市長鄭文燦受訪時表示，已與鄭運鵬討論好，明年航空城重建時再加發20%及50萬元建照申請補助費，另針對特別弱勢、補償金不夠的家庭，將給予安置住宅最小坪數25坪的保障。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法