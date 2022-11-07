張善政提亞洲智慧心都計畫 鄭運鵬：大廠恐因「這原因」卻步

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬受訪時，被問及對手張善政提出打造亞洲智慧心都計畫，他表示，張善政跟國民黨的兩岸關係受到國際質疑，國際大廠可能因不信任而退卻。（記者鄭淑婷攝）

2022/11/07 19:37

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭運鵬出席桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫開工動土典禮，受訪時被問及對手張善政提出打造亞洲智慧心都計畫，他表示，張善政長期支持紅統小黨，大廠可能因國際不信任而卻步。

鄭運鵬表示，亞洲矽谷等重大政策及招商以及蔡英文總統所說的美國、日本、歐盟需要台灣生產的「民主晶片」，都需要國際的信任關係，如果國際不信任，這些大廠就不敢到台灣投資，而張善政跟國民黨的兩岸關係受到國際質疑，尤其張善政長期支持紅統小黨，甚至希望台灣資通產業到中國發展，相信若張善政來擔任桃園市長，這些產業會因國際不信任而卻步。

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鄭運鵬比喻兩人的選戰其實是「北風跟太陽的戰爭」，張善政在台積電表達意願之後，用北風的態度質疑這是幾年後的事，他則是用太陽的態度，包含「護國群山」、台積電等表達在桃園投資設廠意願，他都用政府要當企業靠山的態度積極進行；張善政告訴大家不知道要到幾年時，他則是告訴大家每年每個月都要有進度，因此行政院長蘇貞昌上週五特別來到龍潭科學園區宣布第三期擴建，這就是民進黨執政的效率。

針對張善政質疑既然台積電會落腳桃園，為何前幾年不說？鄭運鵬表示，很顯然張善政不曉得每個企業都有它投資布局的文化，台積電每個投資都是幾千億元，當然有他們自己的規劃，3年前「護國群山」、台積電表達這樣的意願，政府就必須走在企業之前，缺地要找地、缺電要找電、缺水要讓他們有信心，每個政策都環環相扣，他們也不會去透露企業的個資跟規劃，張善政顯然不瞭解世界對台灣的需要，也不了解「護國群山」對台灣在地繼續擴大、繼續發展的需求，他已經脫節了。

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