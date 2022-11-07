拚鄭運鵬接棒 蔡強力催票

民進黨主席蔡英文（中）昨為桃園市長候選人鄭運鵬（左）站台輔選，拜託大家用力催票、拉票，一起守住桃園。（記者鄭淑婷攝）

2022/11/07 05:30

〔記者鄭淑婷、余瑞仁／桃園報導〕距離九合一大選不到三週，桃園市為綠營必爭重地。民進黨主席蔡英文昨天一日趕三場為市長候選人鄭運鵬站台，晚間由行政院長蘇貞昌接力。蔡直言「桃園選情非常拉鋸、緊繃」，拜託大家用力催票、拉票，十一月廿六日一起守住桃園，讓鄭運鵬接棒市長，讓桃園進步不回頭。

細數鄭文燦政績 拜託大家守住桃園

蔡英文站台時細數現任市長鄭文燦八年來施政。她強調，她的總統任期還有很多建設要做，需要地方與中央持續合作，鄭運鵬有遠見、有政策規劃能力、執行力，鄭運鵬才是能接棒鄭文燦的「強棒」。

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蔡英文也說，日前鄭文燦、鄭運鵬向她提出擴大桃園龍潭科學園區第三期計畫，在中央、地方的努力下，行政院近日已宣布龍科三期正式啟動，反觀國民黨候選人張善政，在台積電一奈米廠落腳桃園龍潭訊息傳出時，卻是酸言酸語稱「設廠是多年以後的事」。

鄭文燦說，蔡總統非常重視桃園，目前選情是五五波，鄭運鵬支持度也在穩定提升中，相信只要凝聚所有支持力量，一定可以超越對手。此外，他也認為「疼惜鄭文燦、支持鄭運鵬」，已慢慢成為桃園人的共識，他的七成滿意度轉移到鄭運鵬的支持度上會越來越增加。鄭運鵬表示，蔡、蘇兩人接連到桃園，為的就是要在選舉最後廿天，擴大與對手的領先差距。

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