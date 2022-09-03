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    軍人節挺台灣國軍 基進轟國民黨通敵、擋軍購「狂扯後腿」

    台灣基進今（3）日召開「93台派軍眷挺國軍！沒有國民黨，國防更堅強」記者會，痛批中國國民黨狂扯台灣國軍後腿。左起為高雄市議員參選人楊佩樺、台派軍眷黃芊瑜、台灣基進秘書長王興煥、高雄市議員參選人劉航遠、台灣安保協會副秘書長與黑熊學院共同創辦人何澄輝。（記者楊丞彧攝）

    台灣基進今（3）日召開「93台派軍眷挺國軍！沒有國民黨，國防更堅強」記者會，痛批中國國民黨狂扯台灣國軍後腿。左起為高雄市議員參選人楊佩樺、台派軍眷黃芊瑜、台灣基進秘書長王興煥、高雄市議員參選人劉航遠、台灣安保協會副秘書長與黑熊學院共同創辦人何澄輝。（記者楊丞彧攝）

    2022/09/03 14:50

    〔記者楊丞彧／台北報導〕今天9月3日為軍人節，台灣基進召開「93台派軍眷挺國軍！沒有國民黨，國防更堅強」記者會，除了向保衛台灣共同體安危的軍人致敬，同時也痛批中國國民黨正是干擾「敵我辨識」的最大因素。與會人士直指中國國民黨人是中國在台代理人、更是通敵的台奸，是不忠於台灣的政黨。此外，更狂扯國軍後腿，從軍購、國艦國造、擴港等都被無理刁難，「是背棄國軍跟台灣的垃圾與走狗」。

    台灣基進秘書長王興煥表示，中共即將在10月16日召開20大，習近平將透過20大開啟第三任期、登基稱帝。國際學者普遍認為，未來5年台海可能充滿危機，而台灣國軍就站在抗中的第一線。面對中國毫不掩飾的侵略敵意，台灣應自助人助，人助要積極響應國際圍堵中國擴張的連線，自助則要自立自強，包括對台灣認同的凝聚與以「敵我辨識」為基礎的國防武備。

    王興煥直指，對台灣軍民而言，最干擾我國「敵我辨識」的因素，即為中國國民黨的存在，其罪惡不僅限於過去殖民屠殺、聚斂黨產、極權專制，現在更儼然是中國在台代理人，是通敵的台奸。中國國民黨是不忠於台灣的政黨。有這種跪中、跪共、跪習帝的最大在野黨，台灣共同體的軍隊，要怎麼不對「為誰而戰」與「為何而戰」感到猶豫？台灣公民應致力打造沒有國民黨的台灣，以作為台灣軍人最堅強的後盾。

    王興煥強調，中共即將召開20大，台灣要有居安思危意識並強化國防。而要強化國防，就要消滅國家安全最大的隱患中國國民黨。台灣基進接下來會以「習帝登基、台海警報」為題舉辦一系列活動，提醒台灣社會我們的民主實踐不是正常國家的政黨競爭，而是親中勢力消長的存亡之戰。

    高雄市議員參選人楊佩樺則以軍眷的身份表示，面對中國威脅，我國軍展現堅毅的態度，決不讓中國解放軍有機會侵略。然而，當中國對台進行實彈軍演之際，國民黨副主席夏立言竟跑到中國輸誠，讓許多國軍弟兄感到失望、氣憤，更有人直言這樣的行為簡直就是「走狗」。但這並非中國國民黨第一次扯國軍後腿，從軍購、國艦國造、擴港等預算，都遭到中國國民黨無理刁難，對此她痛斥：「國民黨簡直像是背棄國軍跟台灣的垃圾跟走狗！」

    海軍陸戰隊退役的高雄市議員參選人劉航遠說，自己是所謂的「外省」第三代，阿公是跟著國民黨來台的一員。但他生於台灣、長於台灣，我們都必須認同這片土地、保護台灣。未來若有機會進入高雄市議會，他會緊盯民防預算，也會積極推動全民國防工作。劉也強調，除了強化國防軍事的能力以外，更重要的也要強化我國國人的心理防衛意識，才能抵抗所有的危機。

    台灣安保協會副秘書長、黑熊學院共同創辦人何澄輝也認同，在中國不再掩飾其野心、積極對外擴張之際，台灣國防安全刻不容緩，而國防的基礎在於心防與民眾意識。今天我們所面臨的敵人，是一個極權專制、非民主、對人類自由尊嚴加以否定的政權。要對抗這樣的政權，唯有提振士氣面對挑戰，才能加以應對。我們必須要團結對外，不應有屈膝投降或否定自我的言行，來破壞國軍努力。

    何澄輝意有所指地說，某些政黨與政客試圖利用對中國的卑躬屈膝屈膝，以換取在台灣的政治利益，置我國基本安全於不顧，這是台灣防衛所面臨的最大挑戰。但失敗主義、投降主義或屈膝主義，都不是台灣人的選項。唯有提振士氣、提高全民的抗戰意志、清除非民主敵對勢力、保護自由民主體制，才能真正確保台海安全、印太地區安全，也是國際秩序的安全。

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