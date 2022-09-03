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    賀軍人節！基進參選人迷彩服拜票 籲軍眷參政、勇敢反共

    台灣基進議員參選人楊佩樺（右）穿著迷彩服，深入大寮眷村深藍鐵票區拜票，喊出「軍眷參政、勇敢反共」口號。（楊佩樺提供）

    台灣基進議員參選人楊佩樺（右）穿著迷彩服，深入大寮眷村深藍鐵票區拜票，喊出「軍眷參政、勇敢反共」口號。（楊佩樺提供）

    2022/09/03 13:46

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天是九三軍人節，台灣基進高雄市議員參選人楊佩樺，近日穿著迷彩服，深入大寮眷村深藍鐵票區拜票，並以軍眷身份，喊出「軍眷參政、勇敢反共」的口號，引起不少共鳴，甚至有軍人跟軍眷私訊她，願意贊助她租看板，宣傳反共意識。

    楊佩樺的老公是職業軍人，拜票過程中，遇到一位浙江的奶奶，老公也是保家衛國的軍人，但已過世，奶奶雖然語言上跟鄰居有一些隔閡，但還是互相照顧、相處得很快樂。楊佩樺認為這就是台灣多元的地方，民主社會讓不同文化的人落地生根！

    楊佩樺自認是與榮民淵源最深的參選人，除了本身是軍眷，她也在榮民總醫院待了快10年，照顧過無數個榮民，了解榮民離鄉背井的無奈，及堅決愛國反共的忠貞。

    由於過去一直密切關注國防相關議題，楊佩樺曾在掃街時，遇到在逛夜市的休假軍人，特地為她加油打氣，還有軍人跟軍眷，看到她喊出「軍眷參政、勇敢反共」的口號，特地私訊給她加油打氣，甚至願意贊助她租看板，宣傳反共意識。

    楊佩樺強調，雖然她的黨籍及政治立場，看似與榮民榮眷南轅北轍，但她的背景是和大家緊緊相扣的，「最大的共通點就是面對中共的威脅，我們都會站在第一線！」她也呼籲社會大眾，正視台灣國軍的社會地位及尊嚴，台灣國防要更好，要從尊重國家軍人做起，國軍好，國家才會好！

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