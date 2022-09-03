林佳龍軍人節PO文挺國軍 大秀出服役「小鮮肉照」

新北市長參選人林佳龍（中）在臉書PO出服兵役的年輕照片。（摘自林佳龍臉書）

2022/09/03 13:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天（3日）在臉書PO文感謝國軍堅守主權、保家衛國，軍人節快樂！他也貼出自己當年當兵的小鮮肉照片，笑著回憶當時，還被長官貼上標籤、認為是需要特別感化的「帶頭學運壞學生—春風一號」。

林佳龍說，面對中國不斷對台海安全的挑釁，國軍總是無畏地站上第一線、堅定捍衛國家主權，向世界展現台灣的民主立場與國防力量，也讓我們能有安定如常的生活。

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他年輕時，是在大肚山上的防砲基地，陸軍10軍團58砲指部674連上服役，擔任少尉排長，林佳龍說，那時候他是被長官貼上標籤、認為需要特別感化的「帶頭學運壞學生—春風一號」。

現在回想起來，當時滿懷熱血透過學運守護台灣、守護民主的他，其實與現今在各個場域奮鬥的國軍弟兄姐妹，心中那份保護摯愛國家的精神都是一樣的。

林佳龍相信，追求民主自由、維持和平穩定，是全體國軍與台灣人民一致的目標，而這份信念，更推著國家往更好的方向前進，在今天這個日子，請大家一起為國軍弟兄姐妹打氣，也感謝每一位為民主台灣奮鬥的夥伴，謝謝你們，軍人節快樂！

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