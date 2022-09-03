新北忠烈祠秋祭典禮 侯友宜感謝國軍讓台海安全穩定

新北市長侯友宜赴新北市忠烈祠為烈義士靈位上香。（記者周湘芸攝）

2022/09/03 14:00

〔記者周湘芸／新北報導〕今天是軍人節，新北市忠烈祠於上午舉行秋祭典禮，由市長侯友宜擔任主祭官，並邀請新北市議會、新北市各機關及烈義士家屬，一同獻花緬懷烈義士英靈，表彰烈義士壯烈犧牲精神。侯友宜表示，因為有國軍守護，讓台海能安全跟穩定，希望全國同心支持國軍、捍衛國家。

侯友宜今前往向烈義士靈位上香，原訂流程因颱風縮小規模簡化辦理，他也慰問烈義士家屬，過程中不時有人拭淚，氣氛哀戚。

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侯友宜表示，九三軍人節緬懷國軍弟兄拋頭顱、灑熱血，犧牲奉獻守護這塊土地，也感謝國軍長年保衛中華民國疆土，全心全意守著這個國家、人民，因為有國軍的守護，讓台海能安全跟穩定，也希望全國能同心支持國軍、捍衛國家，讓中華民國能不斷在土地上成長茁壯，讓國家更加地繁榮跟安定。

民政局長柯慶忠表示，忠烈祠早年為殉職官兵入祀而設，1998年行政院將入祀要件擴大，新北市忠烈祠除了供奉早期革命、抗日、剿匪等戰役犧牲的國軍及殉難人民共221位，近年也增加供奉因執行勤務不幸殉職的警察8位、消防人員10位、海巡人員2位及鐵路人員1位。

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